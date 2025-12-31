Інтерфакс-Україна
Ворожі ударні дрони влучили в багатоповерхівки в Одесі, є постраждалі - ОВА

Російські ударні БпЛА пошкодили декілька житлових багатоповерхівок в Одесі, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер у телеграм-каналі.

"В Одесі внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено фасади та скління кількох багатоповерхових житлових будинків. В одному з будинків виникли пожежі в квартирах. Вогнем пошкоджено цивільні автомобілі. Є інформація про постраждалих. Дані уточнюються", - написав Кіпер у Телеграм.

На місцях подій працюють рятувальники, аварійні бригади та всі відповідні служби. Мешканцям постраждалих будинків надається допомога

Джерело: https://t.me/odeskaODA/13257

Теги: #постраждалі #одеса #атака #бпла

