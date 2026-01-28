Інтерфакс-Україна
Події
07:38 28.01.2026

Унаслідок балістичної ракетної атаки по Кривому Рогу поранено двох людей — Вілкул

1 хв читати
Унаслідок балістичної ракетної атаки по Кривому Рогу поранено двох людей — Вілкул

Унаслідок ракетної балістичної атаки по об’єкту інфраструктури в Кривому Розі поранено двох людей — 51-річну жінку та чоловіка 60 років, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Внаслідок ракетної балістичної атаки по обʼєкту інфраструктури нашого міста поранено двох людей - 51-річну жінку та чоловіка 60 років. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні у Телеграм ранком середи.

 

Теги: #атака_бпла_рф #постраждалі #кривий_ріг

