07:38 28.01.2026
Унаслідок балістичної ракетної атаки по Кривому Рогу поранено двох людей — Вілкул
Унаслідок ракетної балістичної атаки по об’єкту інфраструктури в Кривому Розі поранено двох людей — 51-річну жінку та чоловіка 60 років, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Внаслідок ракетної балістичної атаки по обʼєкту інфраструктури нашого міста поранено двох людей - 51-річну жінку та чоловіка 60 років. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні у Телеграм ранком середи.