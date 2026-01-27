Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих дронів на Одесу зросла до трьох - МВА

Кількість цивільних поранених внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Одесу зросла до трьох, повідомив начальник МВА Сергій Лисак у Телеграмі.

"На цю хвилину відомо вже про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на місто.На жаль, маємо серйозні руйнування цивільної інфраструктури: пошкоджено декілька багатоквартирних житлових будинків та приватні оселі. Внаслідок влучань виникли масштабні пожежі. Пошкоджено будівлю церкви в центрі міста. А ще - дитячий садочок", - написав Лисак у Телеграм-каналі.

Співробітниками ДСНС врятовано людей, серед яких – дитина, із заблокованих приміщень. Багатьох мешканців евакуйовано.

"Найскладніша ситуація на одній з локацій у Хаджибейському районі - там зруйновано частину житлового будинку. Попередньо, під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи не зупиняються ні на хвилину. На місцях працюють усі екстрені служби та оперативні штаби. Інформація уточнюється", - повідомив Лисак.

