Ворожий БпЛА поранив дівчину в Запорізькій області - ОВА

Одна людина постраждала внаслідок атаки російського БпЛА в Запорізькому районі, повідомив начальник ОВА Іван Федоров у Телеграм-каналі.

"18-річна дівчина дістала поранень через ворожу атаку по Запорізькому району. Росіяни завдали удар безпілотником по приватному сектору у селі Михайло-Лукашеве. Зруйновано будинок. Зайнялася пожежа, яку вже ліквідовано. Поранена дівчина. Медики надали їй всю необхідну допомогу", - написав Федоров у Телеграмі.