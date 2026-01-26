Інтерфакс-Україна
Події
21:16 26.01.2026

Ворожий БпЛА поранив дівчину в Запорізькій області - ОВА

1 хв читати
Ворожий БпЛА поранив дівчину в Запорізькій області - ОВА

Одна людина постраждала внаслідок атаки російського БпЛА в Запорізькому районі, повідомив начальник ОВА Іван Федоров у Телеграм-каналі.

"18-річна дівчина дістала поранень через ворожу атаку по Запорізькому району. Росіяни завдали удар безпілотником по приватному сектору у селі Михайло-Лукашеве. Зруйновано будинок. Зайнялася пожежа, яку вже ліквідовано. Поранена дівчина. Медики надали їй всю необхідну допомогу", - написав Федоров у Телеграмі.

 

Теги: #запорізька #атака #бпла

