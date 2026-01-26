Інтерфакс-Україна
Події
21:37 26.01.2026

ДСНС попереджає про ожеледь та сніголавинну небезпеку у вівторок


ДСНС попереджає про ожеледь та сніголавинну небезпеку у вівторок

Ожеледь очікується в центральних, більшості північних та південних областей України у вівторок, 27 січня, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця – І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі відомства.

Крім того, 26-27 січня через відлигу на високогір’ї Прикарпаття та східної частини Закарпаття очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень, рівень небезпечності значний, помаранчевий). В гірських районах існує загроза зсувів снігу на дороги.

 

Теги: #ожеледь #дснс

