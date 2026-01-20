Свириденко: станом на зараз наявного продовольства в Україні достатньо

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко доручила Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) невідкладно опрацювати можливість в наданні допомоги у короткотерміновому заживленні підприємств, які виробляють базові продукти харчування у випадку раптових відключень.

"Мінекономіки відповідальне за координацію роботи з виробниками і торговими мережами по продовольчій безпеці. На базі цього міністерства працює відповідний штаб. Олексій Соболев і Тарас Висоцький спрямовують його роботу. На будь-які потреби в допомозі будемо реагувати невідкладно", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам зустрічі із представниками асоціацій виробників продуктів харчування щодо функціонування бізнесу в умовах обмеженого енергетичного забезпечення.

Також, вона зазначила, що доручила Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) невідкладно опрацювати можливість в наданні допомоги у короткотерміновому заживленні підприємств, які виробляють базові продукти харчування у випадку раптових відключень.

За її словами, Міністерство енергетики і Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) має невідкладно забезпечити приєднання і запуск генеруючих установок, які є в наявності у виробників продуктів харчування і досі не запущені.

Крім того, ДСНС посилить координацію з виробниками продуктів харчування в регіонах для формування оперативних резервів харчів на випадок потреби розгортання пунктів харчування.

"Також за звертаюсь до торгових мереж – віддавати більше переваги українським продуктам харчування. Це питання загальної стійкості нашої економіки. Доручила міністерству економіки опрацювати додаткові заходи підтримки виробників в цьому питанні", - написала прем'єр.

Свириденко наголосила, що станом на зараз наявного продовольства в Україні достатньо, а потужності виробників перевищують внутрішнє споживання, тому ситуація контрольована.