Інтерфакс-Україна
Події
12:46 13.01.2026

Британія передала ДСНС України два броньовані автомобілі Toyota

1 хв читати
Британія передала ДСНС України два броньовані автомобілі Toyota
Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Уряд Великої Британії у рамках гуманітарної допомоги передав Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України два броньовані позашляховики Toyota Land Cruiser 200, повідомила пресслужба відомства.

"Офіційна передача спецтранспорту відбулася в одному з підрозділів ДСНС у Києві. У заході взяли участь Голова ДСНС України Андрій Даник та Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон", - йдеться у повідомленні ДСНС на сайті у вівторок.

Повідомляється, що автомобілі мають високий ступінь захисту, що дозволить особовому складу безпечніше виконувати завдання за призначенням на прифронтових територіях в умовах постійних обстрілів.

Голова ДСНС Даник висловив вдячність партнерам за підтримку. Зі свого боку, посол Великої Британії в Україні Кромптон зазначив, що з гордістю та повагою відвідав рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, щоб передати їм два броньовані автомобілі.

Теги: #машини #дснс #велика_британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:04 12.01.2026
Глава МВС: В ДСНС створено окремий Енергетичний загін для реагування на потреби українців

Глава МВС: В ДСНС створено окремий Енергетичний загін для реагування на потреби українців

22:47 11.01.2026
ДСНС встановила 5 генераторів для аварійного електроживлення житлових будинків у Києві

ДСНС встановила 5 генераторів для аварійного електроживлення житлових будинків у Києві

22:54 10.01.2026
ДСНС надасть додаткові джерела живлення для районів з екстреними відключеннями - КМВА

ДСНС надасть додаткові джерела живлення для районів з екстреними відключеннями - КМВА

15:01 10.01.2026
Велика Британія виділяє GBP200 млн на підготовку військ до розгортання в Україні – ЗМІ

Велика Британія виділяє GBP200 млн на підготовку військ до розгортання в Україні – ЗМІ

16:02 09.01.2026
Велика Британія почне постачати Україні у лютому вдосконалені дрони та перехоплювачі – міністр оборони

Велика Британія почне постачати Україні у лютому вдосконалені дрони та перехоплювачі – міністр оборони

02:46 09.01.2026
Сімох гірняків евакуювали із шахти у Кривому Розі – ДСНС

Сімох гірняків евакуювали із шахти у Кривому Розі – ДСНС

09:46 08.01.2026
Велика Британія підтвердила поставку систем ППО Raven і Gravehawk до України – ЗМІ

Велика Британія підтвердила поставку систем ППО Raven і Gravehawk до України – ЗМІ

17:55 07.01.2026
Жінка загинула на Дніпропетровщині через атаку БпЛА, поранений рятувальник – ДСНС

Жінка загинула на Дніпропетровщині через атаку БпЛА, поранений рятувальник – ДСНС

10:51 06.01.2026
Четверо людей загинули за добу, провалившись під лід, серед них підліток – ДСНС

Четверо людей загинули за добу, провалившись під лід, серед них підліток – ДСНС

14:25 04.01.2026
Мати з дитиною постраждали через пожежу у Києві – ДСНС

Мати з дитиною постраждали через пожежу у Києві – ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Рада звільнила міністра оборони Шмигаля

ППО України знешкодило 7 ракет та 247 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях

У Києві та Київській області запроваджені екстрені відключення електроенергії

Зеленський призначив Рудницького заступником голови СБУ

Зеленський анонсував продовження рішень кадрових змін у регіонах і СБУ

ОСТАННЄ

На Правому березі Києва припинено рух електротранспорту, на окремих маршрутах його дублюватимуть автобуси – КМДА

Рада звільнила міністра оборони Шмигаля

Рада остаточно ухвалила законопроєкт про житлову реформу

Мережа "Антошка" добровільно відкликала окремі партії сумішей NAN та Nestogen після повідомлення від "Нестле Україна"

Фіннадходження держави на 1-му етапі літієвої УРП "Добра" очікуються у 13% виробленої продукції – Мінекономіки

Умєров та міністр закордонних справ Норвегії обговорили координацію зусиль для досягнення миру

Київ забезпечить гарячим харчуванням мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів

Кличко: у Києві без опалення близько 500 багатоповерхівок, енергодефіцит зріс після нічної атаки

Новий мультифункціональний простір з укриттями відкрився у Лозуватській громаді на Дніпропетровщині

В Україні зберігається морозна погода: вночі 12-17° морозу, на півночі – до 20°

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА