Британія передала ДСНС України два броньовані автомобілі Toyota

Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Уряд Великої Британії у рамках гуманітарної допомоги передав Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України два броньовані позашляховики Toyota Land Cruiser 200, повідомила пресслужба відомства.

"Офіційна передача спецтранспорту відбулася в одному з підрозділів ДСНС у Києві. У заході взяли участь Голова ДСНС України Андрій Даник та Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон", - йдеться у повідомленні ДСНС на сайті у вівторок.

Повідомляється, що автомобілі мають високий ступінь захисту, що дозволить особовому складу безпечніше виконувати завдання за призначенням на прифронтових територіях в умовах постійних обстрілів.

Голова ДСНС Даник висловив вдячність партнерам за підтримку. Зі свого боку, посол Великої Британії в Україні Кромптон зазначив, що з гордістю та повагою відвідав рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, щоб передати їм два броньовані автомобілі.