УЧХ допомагає ліквідувати наслідки атаки російських БпЛА у Черкасах

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) надає допомогу постраждалим у Черкасах на місці ліквідації наслідків чергової російської атаки БпЛА.

"Український Червоний Хрест надає будівельні матеріали — OSB-плити, брус, плівку та тарпаулін. Волонтери загону швидкого реагування допомагають із закриттям вибитих вікон й пошкоджених дахів місцевим жителям", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

Розгорнуті пункти допомоги Українського Червоного Хреста, де люди можуть зігрітися, отримати гарячий чай і необхідну підтримку. На місці працюють психологи, які допомагають впоратися із пережитим стресом.

Над ліквідацією наслідків ворожої атаки Черкаська обласна організація УЧХ, обласна адміністрація, ДСНС, поліція та міська рада об’єднали зусилля для допомогти постраждалим.

За даними ДСНС України, вночі Черкаси зазнали масованої атаки російськими БпЛА. За кількома адресами горіли житлові будинки, автомобілі, будівля приватного підприємства та гаражі, пошкоджена АЗС. Постраждали четверо людей. Надзвичайники працювали на 5 локаціях.