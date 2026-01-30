У теплопунктах Києва чергують волонтери УЧХ із різних регіонів країни

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

До чергування у теплопунктах Києва залучені волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) із різних регіонів країни.

"Наразі зберігається складна ситуація у Києві, зокрема на лівому березі, де багато людей опинилися без тепла та електропостачання внаслідок обстрілів… Український Червоний Хрест забезпечує роботу теплопунктів, де люди можуть отримати гаряче харчування та напої, зігрітися та зарядити мобільні пристрої, а також отримати гігієнічні набори", - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Представники УЧХ цілодобово чергують у теплопунктах. Наразі до цієї роботи залучені волонтери загонів швидкого реагування УЧХ Миколаївської, Чернігівської, Одеської, Івано-Франківської, Хмельницької, Київської областей та співробітники Національного комітету Українського Червоного Хреста.

УЧХ продовжує також надавати гуманітарну підтримку жителям столиці. Протягом останніх днів киянам передано 5760 ковдр, 1620 спальних наборів, 540 комплектів постільної білизни та 1620 гігієнічних наборів.