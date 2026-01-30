Нацполіція: зафіксовано понад 2 тис. повідомлень про нібито мінування, третину об'єктів вже перевірено

Станом на 12.10 п’ятниці зафіксовано понад 2 тис. повідомлень про нібито замінування приміщень органів влади, навчальних закладів та розважальних центрів в різних областях України, майже третину об’єктів вже перевірено, загроз не виявлено, повідомляє Національна поліція України.

"30 січня, починаючи з 09:30 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, банківських установ, розважальних закладів й інших об’єктів почали надходити масові повідомлення про замінювання належних їм будівель", - йдеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі в п’ятницю.

В повідомленні наголошується, що станом на 12:10 до підрозділів поліції надійшло понад 2 тис. повідомлень про замінування у таких областях: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, м. Київ, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська.

"Наразі майже 30% повідомлень вже відпрацьовано. На цих об’єктах інформація не підтвердилась", - зазначають в поліції.

Перевірка щодо інших об’єктів триває.