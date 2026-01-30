Інтерфакс-Україна
Події
12:44 30.01.2026

Нацполіція: зафіксовано понад 2 тис. повідомлень про нібито мінування, третину об'єктів вже перевірено

1 хв читати
Нацполіція: зафіксовано понад 2 тис. повідомлень про нібито мінування, третину об'єктів вже перевірено

Станом на 12.10 п’ятниці зафіксовано понад 2 тис. повідомлень про нібито замінування приміщень органів влади, навчальних закладів та розважальних центрів в різних областях України, майже третину об’єктів вже перевірено, загроз не виявлено, повідомляє Національна поліція України.

"30 січня, починаючи з 09:30 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, банківських установ, розважальних закладів й інших об’єктів почали надходити масові повідомлення про замінювання належних їм будівель", - йдеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі в п’ятницю.

В повідомленні наголошується, що станом на 12:10 до підрозділів поліції надійшло понад 2 тис. повідомлень про замінування у таких областях: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, м. Київ, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська.

"Наразі майже 30% повідомлень вже відпрацьовано. На цих об’єктах інформація не підтвердилась", - зазначають в поліції.

Перевірка щодо інших об’єктів триває.

Теги: #повідомлення #перевірка #замінування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:45 21.01.2026
Львівська ОВА оприлюднила результати перевірки за фактом знеструмлення транспорту й лікарень у Львові 7 січня

Львівська ОВА оприлюднила результати перевірки за фактом знеструмлення транспорту й лікарень у Львові 7 січня

15:21 20.01.2026
McDonald's рекомендує перевіряти актуальній статус роботи закладів у період знеструмлень

McDonald's рекомендує перевіряти актуальній статус роботи закладів у період знеструмлень

23:49 19.01.2026
Скандал навколо ТЦК в Одесі: у військкоматі ініціювали службову перевірку

Скандал навколо ТЦК в Одесі: у військкоматі ініціювали службову перевірку

19:57 13.01.2026
Апарат Верховної Ради проведе перевірку інформації про зв’язки наукової консультантки Салміної з РФ

Апарат Верховної Ради проведе перевірку інформації про зв’язки наукової консультантки Салміної з РФ

19:19 13.01.2026
АРМА проводить перевірку переможців торгів із продажу земель курорту "Боржава"

АРМА проводить перевірку переможців торгів із продажу земель курорту "Боржава"

15:51 06.01.2026
ЦПК вимагає повторної перевірки доступу до держтаємниці першої заступниці генпрокурора Вдовиченко

ЦПК вимагає повторної перевірки доступу до держтаємниці першої заступниці генпрокурора Вдовиченко

15:29 30.12.2025
НБУ у 2026р. перевірить інформаційну безпеку та кіберзахист у 6 банках

НБУ у 2026р. перевірить інформаційну безпеку та кіберзахист у 6 банках

15:55 08.12.2025
Генпрокурор ініціює перевірку всіх дитбудинків в Україні

Генпрокурор ініціює перевірку всіх дитбудинків в Україні

13:28 21.11.2025
ДБР вже у найближчий час оприлюднить перші результати перевірки щодо будь-яких зловживань працівників відомства у справі "Мідас"

ДБР вже у найближчий час оприлюднить перші результати перевірки щодо будь-яких зловживань працівників відомства у справі "Мідас"

19:19 16.11.2025
Рада директорів KSE замовила незалежну перевірку у зв’язку з подіями навколо "Енергоатома"

Рада директорів KSE замовила незалежну перевірку у зв’язку з подіями навколо "Енергоатома"

ВАЖЛИВЕ

Інформація про окупацію н.п.Тернувате та Річне у Запорізькій області не відповідає дійсності - Волошин

Зеленський: Публічно запрошую Путіна в Київ, якщо він наважиться

Зеленський Трампу: Україна очікує на виконання домовленостей щодо безпеки міст на період екстремальних морозів

Агентство з відновлення радить водіям 1-3 лютого утриматися від далеких поїздок через морози

Перемовини Україна-США-РФ продовжаться приблизно через тиждень – Віткофф

ОСТАННЄ

На платформі "Кар’єра ветерана" розміщено уже понад 65 тис. вакансій

На Сумщині введено обмеження руху вантажних та великогабаритних транспортних засобів у зв’язку зі складними погодними умовами

Мінсоцполітики опрацювало понад 800 звернень від мешканців Деснянського району Києва

Росія зараз переорієнтовує удари по логістиці - Зеленський

Сильні морози повернуться в Україну на вихідних

Держкомтелерадіо додало в січні 6 книжок до переліку антиукраїнських видань

Міненерго звернулося до глави держави з проханням присвоїти Брехту звання Героя України

Двоє мешканців Волинської області організували шахрайську схему під виглядом виробництва дронів

Міносвіти затримується з виконанням рекомендацій щодо освіти українських дітей за кордоном - Рахункова палата

Петиція про заборону розміщувати в Києві рекламу електронних цигарок і снюсів не набрала необхідних голосів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА