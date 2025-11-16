Інтерфакс-Україна
Події
19:19 16.11.2025

Рада директорів KSE замовила незалежну перевірку у зв’язку з подіями навколо "Енергоатома"

2 хв читати
Рада директорів Київської школи економіки (KSE) перед щорічним засіданням 22 листопада у звʼязку з нещодавніми публічними подіями навколо НАЕК "Енергоатом", членом наглядової ради якої був президент KSE Тимофій Милованов, ухвалила рішення замовити незалежну комплаєнс- та репутаційну перевірку.

"(Це) стандартний інструмент інституційного контролю, який постійно застосовується у KSE у випадках, що потребують додаткової оцінки фактів", – йдеться у повідомленні на сайті школи.

Згідно з ним, до завершення перевірки та її розгляду на засіданні 22 листопада рада директорів рекомендувала менеджменту утриматися від публічних коментарів, щоб забезпечити максимально професійний і зважений розгляд питання.

У повідомленні також зазначається, що на щорічному засіданні рада планує провести підсумковий огляд діяльності KSE за освітнім, науковим, аналітичним та благодійними напрямами, а також фінансовий огляд і планування, затвердивши відповідні звіти.

Окрім того у порядку денному оцінка виконання президентом та керівною командою KSE стратегічних цілей і затверджених індикаторів за минулий рік. презентація та затвердження планів розвитку, ключових управлінських пріоритетів та індикаторів на 2026 – 2029 роки

Рада також розгляне низку інших важливих питань, пов’язаних із розвитком Київської школи економіки. Зокрема, буде представлено оновлену інформацію щодо будівництва нового кампусу на Оболоні, результати роботи над розширенням міжнародних програм у партнерстві з провідними університетами світу, а також звіт про стан кібербезпеки в KSE, йдеться у релізі.

Окремо Рада заслухає підсумки міжнародного фандрейзингу, прогрес у розвитку інженерної школи, оновлені результати роботи дослідницького інституту та динаміку академічних публікацій.

Також будуть розглянуті пропозиції щодо обсягів набору студентів на наступний навчальний рік, вартості навчання, кількості повних і часткових стипендій, а також плани подальшого наближення інституційних показників KSE до міжнародних бенчмарків.

Як повідомлялося, президент KSE та ексміністр економіки Тимофій Милованов 12 листопада заявив про рішення достроково вийти зі складу наглядової ради "Енергоатому", в яку його призначив уряд минулого року. Як пояснив Милованов, він вважає формальним рішення наглядової ради "Енергоатому" на ініційованому ним екстреному засіданні у зв’язку зі зробленими НАБУ 11 листопада за наслідками операції "Мідас" звинуваченнями "Енергоатому" у корупції та зовнішньому управлінні.

У той же день пізніше Кабінет міністрів вирішив достроково припинити повноваження всієї наглядової ради "Енергоатому".

Окрім того Милованов пізніше повідомив про рішення вийти і з наглядової ради "Укроборонпрому". У коментарі "Економічній правді" він зазначив, що піти з посади у "Укроборонпромі" його спонукала позиція наглядової ради KSE, яка "суворо порадила йому залишити усі посади у наглядових радах державних компаній".

Джерело: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/rada-direktoriv-kse-provede-shhorichne-zasidannya-22-listopada/

https://epravda.com.ua/oborona/milovanov-zalishaye-naglyadovu-radu-ukroboronprom-814165/

Теги: #kse #перевірка #енергоатом

