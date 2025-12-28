Інтерфакс-Україна
10:51 28.12.2025

У Києві відновлюють електропостачання, у Київській області – 19 тис., у Чернігівській – 20 тис. домогосподарств без світла – Міненерго

У Києві відновлюють електропостачання, у Київській області – 19 тис., у Чернігівській – 20 тис. домогосподарств без світла – Міненерго
У Києві поступово відновлюється електропостачання споживачам, знеструмленим через ворожі обстріли, повідомило Міністерство енергетики у телеграм-каналі станом на ранок неділі.

"Правий берег міста вже повернувся до графіків відключень, на лівому – продовжують діяти аварійні відключення світла. У Київській області без світла все ще понад 19 тисяч споживачів. Там наразі також діють аварійні відключення електроенергії. Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру без світла залишаються понад 20 тисяч абонентів на Чернігівщині. У решті регіонів застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу", - сказано в повідомленні Міненерго.

