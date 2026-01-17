Інтерфакс-Україна
Події
18:57 17.01.2026

Кулеба: У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи з повернення тепла до 102 житлових будинків

1 хв читати
Кулеба: У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи з повернення тепла до 102 житлових будинків
Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/

У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи з теплопостачання до 102 житлових будинків, найбільше будинків без тепла зараз у Голосіївському районі, роботи також тривають у Шевченківському, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"46 багатоповерхівок залишилися без опалення після масованої російської атаки 9 січня. Ще 56 будинків – із локальними аваріями через сильні морози та зношені внутрішні системи. Ситуація динамічна: бригади усувають збої в режимі реального часу. Найбільше будинків без тепла зараз у Голосіївському районі, роботи також тривають у Шевченківському. Будинки поступово розігрівають, запуск опалення відбувається під постійним супроводом фахівців, щоб уникнути повторних аварій", - написав він у Телеграмі.

За його словами, наразі задіяні 16 ремонтних бригад, які працюють цілодобово.

"Посилюємо ресурси. З інших регіонів залучаємо додаткових 20 бригад, ще 30 – готова надати Укрзалізниця. Загалом, до 50 аварійних бригад, близько 200 фахівців, які працюватимуть у Києві", - зазначив міністр.

Також для підтримки людей буде розгорнуто додатковий опорний Пункт незламності від ДСНС.

У будинках, де тепло ще не відновили, електропостачання відключати не будуть.

Теги: #київ #роботи #теплопостачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:45 17.01.2026
Петиція щодо створення безбар'єрного пішохідного середовища на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності не набрала необхідних голосів

Петиція щодо створення безбар'єрного пішохідного середовища на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності не набрала необхідних голосів

10:31 17.01.2026
Віцепрем’єр Кулеба та президент Чехії обговорили питання відновлення житла та енергетичної стійкості громад

Віцепрем’єр Кулеба та президент Чехії обговорили питання відновлення житла та енергетичної стійкості громад

09:37 17.01.2026
У 6000 будинках Києва відновили опалення після наймасованішого обстрілу, залишилося 50

У 6000 будинках Києва відновили опалення після наймасованішого обстрілу, залишилося 50

21:02 16.01.2026
Електрику в Києві подають в першу чергу на потребу критичної інфраструктури - мер

Електрику в Києві подають в першу чергу на потребу критичної інфраструктури - мер

20:42 16.01.2026
Uklon та Bolt розпочинають роботу в комендантську годину в Києві для забезпечення доїзду киян до Пунктів незламності

Uklon та Bolt розпочинають роботу в комендантську годину в Києві для забезпечення доїзду киян до Пунктів незламності

20:27 16.01.2026
На Хрещатику та на Майдані Незалежності завершили демонтаж 33 тимчасових споруд – КМДА

На Хрещатику та на Майдані Незалежності завершили демонтаж 33 тимчасових споруд – КМДА

19:59 16.01.2026
Без тепла в Києві залишаються 67 багатоповерхівок – мер

Без тепла в Києві залишаються 67 багатоповерхівок – мер

17:25 16.01.2026
У школах Києва канікули з 19 січня до 1 лютого – Кличко

У школах Києва канікули з 19 січня до 1 лютого – Кличко

15:13 16.01.2026
Кличко: В Києві без опалення залишаються близько 100 будинків

Кличко: В Києві без опалення залишаються близько 100 будинків

15:09 16.01.2026
В Києві до житлових кварталів підключені 24 електрогенератора великої потужності, розгортаються додаткові Пункти незламності – Свириденко

В Києві до житлових кварталів підключені 24 електрогенератора великої потужності, розгортаються додаткові Пункти незламності – Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Трамп запроваджує мита проти країн, незгодних із планами анексії Гренландії, – ЗМІ

Зеленський ввів санкції проти Паралімпійського комітету РФ, Федерації комп'ютерного спорту Росії та трьох фізичних осіб

ГУР МО: Росія розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС України

Зеленський повідомив про ухвалені рішення для збільшення імпорту електроенергії

Зеленський: Головне завдання для української делегації – дати реальну інформацію про наслідки російських ударів

ОСТАННЄ

Російський БпЛА поцілив у нежитлову будівлю в Харкові, даних щодо постраждалих немає

Трамп запроваджує мита проти країн, незгодних із планами анексії Гренландії, – ЗМІ

"Укренерго" у неділю застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Сибіга: Україна проінформувала партнерів про плани РФ щодо атак на інфраструктуру АЕС

Одна людина загинула, 7 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області

До трьох зросла кількість постраждалих у Харкові – ОВА

Зеленський: ГУР доповів про плани РФ щодо ударів по підстанціях українських АЕС

Завершено аварійно-рятувальні роботи на території терміналу "Нової пошти" на Харківщині

Тестування на загальні навички пройшли 16 конкурсантів на посаду очільника ДМС

Зеленський ввів санкції проти Паралімпійського комітету РФ, Федерації комп'ютерного спорту Росії та трьох фізичних осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА