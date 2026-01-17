Кулеба: У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи з повернення тепла до 102 житлових будинків

Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/

У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи з теплопостачання до 102 житлових будинків, найбільше будинків без тепла зараз у Голосіївському районі, роботи також тривають у Шевченківському, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"46 багатоповерхівок залишилися без опалення після масованої російської атаки 9 січня. Ще 56 будинків – із локальними аваріями через сильні морози та зношені внутрішні системи. Ситуація динамічна: бригади усувають збої в режимі реального часу. Найбільше будинків без тепла зараз у Голосіївському районі, роботи також тривають у Шевченківському. Будинки поступово розігрівають, запуск опалення відбувається під постійним супроводом фахівців, щоб уникнути повторних аварій", - написав він у Телеграмі.

За його словами, наразі задіяні 16 ремонтних бригад, які працюють цілодобово.

"Посилюємо ресурси. З інших регіонів залучаємо додаткових 20 бригад, ще 30 – готова надати Укрзалізниця. Загалом, до 50 аварійних бригад, близько 200 фахівців, які працюватимуть у Києві", - зазначив міністр.

Також для підтримки людей буде розгорнуто додатковий опорний Пункт незламності від ДСНС.

У будинках, де тепло ще не відновили, електропостачання відключати не будуть.