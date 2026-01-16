Без тепла в Києві залишаються 67 багатоповерхівок – мер

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що наразі без тепла в столиці залишаються 67 багатоповерхівок із 6000, які були без теплопостачання після масованої атаки російських окупантів на Київ 9 січня.

"Комунальники продовжують і вдень, і вночі відновлювати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру міста. А енергетики роблять все, щоб повернути світло столиці, яка живе й працює в умовах екстрених відключень електроенергії", - написав Кличко в Телеграм у п'ятницю ввечері.

Він назвав ситуацію складною, зазначивши, що морози ще триватимуть, а ворог і надалі намагатиметься атакувати українські міста. "Тільки згуртувавшись, працюючи кожен на своєму місці, підтримуючи один одного, ми подолаємо виклики, які нам випали", - наголосив Кличко.

По обіді у п'ятницю Кличко повідомляв, що в Києві без опалення лишалося 100 багатоповерхівок, за день до того – 300.