Інтерфакс-Україна
Події
19:59 16.01.2026

Без тепла в Києві залишаються 67 багатоповерхівок – мер

1 хв читати
Без тепла в Києві залишаються 67 багатоповерхівок – мер

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що наразі без тепла в столиці залишаються 67 багатоповерхівок із 6000, які були без теплопостачання після масованої атаки російських окупантів на Київ 9 січня.

"Комунальники продовжують і вдень, і вночі відновлювати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру міста. А енергетики роблять все, щоб повернути світло столиці, яка живе й працює в умовах екстрених відключень електроенергії", - написав Кличко в Телеграм у п'ятницю ввечері.

Він назвав ситуацію складною, зазначивши, що морози ще триватимуть, а ворог і надалі намагатиметься атакувати українські міста. "Тільки згуртувавшись, працюючи кожен на своєму місці, підтримуючи один одного, ми подолаємо виклики, які нам випали", - наголосив Кличко.

По обіді у п'ятницю Кличко повідомляв, що в Києві без опалення лишалося 100 багатоповерхівок, за день до того – 300.

 

Теги: #київ #мер #опалення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:25 16.01.2026
У школах Києва канікули з 19 січня до 1 лютого – Кличко

У школах Києва канікули з 19 січня до 1 лютого – Кличко

15:13 16.01.2026
Кличко: В Києві без опалення залишаються близько 100 будинків

Кличко: В Києві без опалення залишаються близько 100 будинків

15:09 16.01.2026
В Києві до житлових кварталів підключені 24 електрогенератора великої потужності, розгортаються додаткові Пункти незламності – Свириденко

В Києві до житлових кварталів підключені 24 електрогенератора великої потужності, розгортаються додаткові Пункти незламності – Свириденко

13:07 16.01.2026
У Києві низка аптек працюватиме цілодобово у разі тривалого знеструмлення – КМДА

У Києві низка аптек працюватиме цілодобово у разі тривалого знеструмлення – КМДА

12:47 16.01.2026
Віцепрем’єр Великої Британії прибув до України для участі у Форумі сторічного партнерства

Віцепрем’єр Великої Британії прибув до України для участі у Форумі сторічного партнерства

12:10 16.01.2026
В Києві шкільні канікули продовжать до 1 лютого

В Києві шкільні канікули продовжать до 1 лютого

10:47 16.01.2026
До Києва прибув президент Чехії, анонсовано його зустріч із Зеленським

До Києва прибув президент Чехії, анонсовано його зустріч із Зеленським

21:37 15.01.2026
Уряд опрацьовує можливість віднести будинки з електроопаленням до критичної інфраструктури - Свириденко

Уряд опрацьовує можливість віднести будинки з електроопаленням до критичної інфраструктури - Свириденко

21:25 15.01.2026
Шкільні канікули в Києві мають продовжити або встановити до 1 лютого 2026р - Свириденко

Шкільні канікули в Києві мають продовжити або встановити до 1 лютого 2026р - Свириденко

20:16 15.01.2026
У п'ятницю у центрі Києва будуть діяти обмеження дорожнього руху через візит іноземних делегацій – поліція

У п'ятницю у центрі Києва будуть діяти обмеження дорожнього руху через візит іноземних делегацій – поліція

ВАЖЛИВЕ

Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки

Президент Чехії вважає, що у документах щодо досягнення миру є низка болючих поступок, які Україна готова зробити за умови, що це приведе до миру

Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками Трампа в США цими днями

Зеленський: Вчора споживання енергетики було на 18 ГВт, а були можливості на 11 ГВт

ОСТАННЄ

Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

Команди України та США у суботу, 17 січня, у Маямі проведуть черговий раунд переговорів - Стефанішина

ВАКС частково задовольнив позов Мін'юсту до ексдепутата "Партії регіонів" Кеворкяна

Дію Стратегії екологічної політики можуть продовжити до 2035р - Мінекономіки

Зеленський обговорив зі спікеркою Саейми Латвії мирний процес та програми підтримки України

Кількість постраждалих на Нікопольщині через ворожі обстріли зросла до семи людей – Дніпропетровська ОВА

Зеленський обговорив з британським віцепрем’єром Ламмі санкції проти РФ та вербування агресором іноземців

Україна та Демократична Республіка Конго підписали меморандум для посилення продбезпеки та розвитку с/г на п’ять років

Глава МВС: за добу на 112 поступило 3,5 тис. скарг киян на відсутність електрики, тепла і води

Зеленський обговорив із Кубраковим аспекти надзвичайної енергетичної ситуації в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА