19:35 16.01.2026

Дію Стратегії екологічної політики можуть продовжити до 2035р - Мінекономіки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України провело перше у 2026 році засідання робочої групи з оновлення Стратегії державної екологічної політики до 2030 року.

"Стратегію, ухвалену у 2019 році, планують суттєво оновити з урахуванням війни, кліматичних викликів та потреб зеленого відновлення", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у п'ятницю.

Під час зустрічі представили аналіз виконання Стратегії за 2019–2025 роки та пропозиції щодо актуальних екологічних проблем. Учасники запропонували продовжити дію Стратегії до 2035 року та посилити фокус на прифронтових регіонах.

Міністерство повідомляє, що 20–23 січня 2026 року відбудуться відкриті обговорення, де всі охочі зможуть долучитися до формування нової екополітики.

 

