16:40 27.09.2025

На Оболонському острові в Києві підійняли перший в Україні Green Flag

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/5378

Оболонський острів в Києві отримав престижну міжнародну відзнаку Green Flag Award, яка свідчить про високі стандарти управління, безпеки, доступності та екологічності . Україна вперше брала участь у цій міжнародній програмі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"На Оболонському острові підійняли перший в Україні Зелений прапор, Green Flag Award - це престижна міжнародна екологічна відзнака, яку отримав острів. Вона підтверджує, що улюблене місце відпочинку киян та гостей столиці відповідає високим міжнародним стандартам управління, безпеки, доступності та екологічності. Україна вперше брала участь у цій міжнародній програмі", - написав Віталій Кличко в своєму телеграм-каналі.

Як зазначив мер Києва, онлайн-оцінювання відбулося в кінці липня цього року за участі міжнародних суддів, що забезпечило прозорість та об'єктивність процесу. Організаторами заходу виступили Департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА спільно з КП "Плесо".

"Рішення про нагородження острова Green Flag Award ухвалили за підсумками ретельного тестування та перевірки відповідності наданої інформації реальному стану справ. Ця нагорода робить Оболонський острів ще більш привабливим місцем відпочинку", - зазначив Віталій Кличко.

Green Flag Award – міжнародна акредитація, заснована у 1996 році, яка встановлює стандарти якості для управління парками, природними територіями та іншими відкритими просторами. Її адмініструє організація Keep Britain Tidy за ліцензією Департаменту з підвищення рівня життя, житлової політики та громад Великої Британії, який є структурним підрозділом британського уряду.

Теги: #екологія #оболонь #green_flag #кличко

