Київський екологічний культурний центр вимагає відкликати екологічну відзнаку Green Flag
Нагородження Оболонського острова міжнародною екологічною відзнакою Green Flag Award викликало хвилю обурення серед київських екологів.
Київський екологічний культурний центр (КЕКЦ) заявляє, що ця нагорода - не визнання, а легалізація злочину щодо знищення заповідної території, варварське втручання у природне середовище та порушення закону.
Саме за каденції Кличка було знищено унікальний природний ландшафт Оболонського острова, який десятиліттями входив в заповідний об''єкт - региональний ландшафтний парк "Дніпровськиі острови" - був місцем відпочинку у дикій природі для тисяч киян. Будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на Оболонський острів стало символом байдужості до природи, а комунальне підприємство "Плесо" екологи називають виконавцем руйнування, зауважує еколог Володимир Борейко у своєму дописі в соцмережах.
"КЕКЦ звернувся британської організації Keep Britain Tidy, що видала Кличку нагороду, та Департаменту з підвищення рівня життя, житлової політики та громад Великої Британії з спростуванням та вимогою відкликати цю нагороду у зв'язку з грубим порушенням з боку київської влади природоохоронного законодавства та відкритої з цього факти кримінальної справи" - , зазначає еколог Володимир Борейко.
Як повідомлялося раніше, Оболонський острів в Києві отримав престижну міжнародну відзнаку Green Flag Award, яка свідчить про високі стандарти управління, безпеки, доступності та екологічності . Україна вперше брала участь у цій міжнародній програмі, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.