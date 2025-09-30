Інтерфакс-Україна
09:13 30.09.2025

Київський екологічний культурний центр вимагає відкликати екологічну відзнаку Green Flag

Фото: https://www.facebook.com/kekz.ua

Нагородження Оболонського острова міжнародною екологічною відзнакою Green Flag Award викликало хвилю обурення серед київських екологів.

Київський екологічний культурний центр (КЕКЦ) заявляє, що ця нагорода - не визнання, а легалізація злочину щодо знищення заповідної території, варварське втручання у природне середовище та порушення закону.

 Саме за каденції Кличка було знищено унікальний природний ландшафт Оболонського острова, який десятиліттями входив в заповідний об''єкт - региональний ландшафтний парк "Дніпровськиі острови" -  був місцем відпочинку у дикій природі для тисяч киян. Будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на Оболонський острів стало символом байдужості до природи, а комунальне підприємство "Плесо" екологи називають виконавцем руйнування, зауважує еколог Володимир Борейко у своєму дописі в соцмережах.

"КЕКЦ звернувся британської організації Keep Britain Tidy, що видала Кличку нагороду, та Департаменту з підвищення рівня життя, житлової політики та громад Великої Британії з спростуванням та вимогою відкликати цю нагороду у зв'язку з грубим порушенням з боку київської влади природоохоронного законодавства та відкритої з цього факти кримінальної справи" - , зазначає еколог Володимир Борейко.

Як повідомлялося раніше, Оболонський острів в Києві отримав престижну міжнародну відзнаку Green Flag Award, яка свідчить про високі стандарти управління, безпеки, доступності та екологічності . Україна вперше брала участь у цій міжнародній програмі, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Теги: #green_flag #оболонський_острів #кекц

