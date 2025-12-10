Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
16:28 10.12.2025

КЕКЦ закликав припинити відстріл диких тварин як метод боротьби зі сказом

Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ) звернувся до двадцяти обласних військових адміністрацій із критикою практики організованого відстрілу лисиць, вовків, шакалів та єнотовидних собак, яку місцева влада в окремих регіонах пояснює необхідністю запобігання спалахам сказу.
У заяві на сторінці у Facebook наголошується, що такий підхід не має наукового обґрунтування та не забезпечує довгострокового ефекту. Екологи підкреслюють, що популяції хижаків швидко відновлюються завдяки високій репродуктивності, а відстріл лише створює вільні території для нових тварин. Особливу увагу КЕКЦ звертає на вовків, які практично не переносять сказ, натомість виконують важливу роль у контролі чисельності лисиць та безпритульних собак — основних переносників хвороби.
Організація застерігає, що підранки, залишені після відстрілу, можуть стати джерелом поширення вірусу, а сама практика часто викликає негативну реакцію громадськості та створює конфлікти між громадами, природоохоронцями та мисливцями.
Як альтернативу КЕКЦ пропонує застосовувати пероральну вакцинацію диких тварин, яка вже довела ефективність у країнах ЄС. За словами екологів, саме цей метод у поєднанні з вакцинацією домашніх собак і котів, відповідальним утриманням тварин та інформаційними кампаніями серед населення може забезпечити реальний контроль над поширенням сказу.

