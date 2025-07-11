Інтерфакс-Україна
Медицина
16:49 11.07.2025

Сучасний метод діагностики сказу до кінця року буде впроваждено ще у 10 лабораторіях України

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Сучасний метод діагностики сказу до кінця року буде впроваждено ще у 10 лабораторіях України

Сучасний метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) діагностики сказу у 2025 році буде впроваджено у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Полтавській, Хмельницькій, Київській, Чернівецькій, Рівненській та Черкаській областях, повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

При цьому підкреслюється, що перевагами ПЛР над традиційним методом МФА (метод флуоресцентних антитіл) є, висока точність та швидкість дослідження, ефективність у складних або сумнівних випадках, відповідність міжнародним стандартам. Крім того цей метод рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров’я тварин (WOAH).

Згідно с інформацією, на даний час у кожному регіоні України функціонує лабораторія, здатна проводити діагностику сказу. Загалом у країні діють 22 регіональні лабораторії та Державний науково-дослідний інститут лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ), які використовують метод флуоресцентних антитіл (МФА) — перевірений часом і надійний підхід до виявлення вірусу сказу.

Щомісяця кожна лабораторія в середньому виконує понад 25-30 досліджень.

"Держпродспоживслужба продовжує послідовно будувати ефективну та сучасну лабораторну мережу, яка відповідатиме актуальним викликам у сфері ветеринарної медицини", - підкреслюється в інформації.

Теги: #сказ #держпродспоживслужба

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