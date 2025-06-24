Інтерфакс-Україна
Економіка
17:50 24.06.2025

Оман відкрив свій ринок для української продукції птахівництва

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Оман відкрив свій ринок для української продукції птахівництва

Українська продукція птахівництва вийшла на ринок Султанату Оман, це вже девятий ринок відкритий Україною з початку 2025 року, повідомив голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) Сергій Ткачук.

"Уже дев’ятий новий експортний ринок відкрито цього року — Україна отримала дозвіл на постачання м’яса, субпродуктів та іншої продукції птахівництва до Оману. Це стало можливим після погодження ветеринарних вимог і форми сертифіката між компетентними органами обох країн", - написав він у Facebook.

Ткачук акцентував, що відкриття ринку Султанату Оман — це ще один вагомий крок у розширенні експортних можливостей України і результат системної співпраці між Держпродспоживслужбою, Міністерством закордонних справ, Міністерством економіки та Міністерством аграрної політики та продовольства і дипломатичними установами.

"Спільними зусиллями ми продовжуємо відкривати нові горизонти для українського аграрного експорту. Відтепер українські виробники можуть постачати продукцію, яка відповідає ветеринарно-санітарним вимогам, Оману, враховуючи умови виробництва, обробки, транспортування, пакування та маркування", - зауважив голова Дежпродспоживслужби.

Він додав, що форму сертифіката розміщено на сайті Держпродспоживслужби.

 

Теги: #держпродспоживслужба #ринок #оман

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