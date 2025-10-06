Інтерфакс-Україна
Економіка
10:41 06.10.2025

В НБУ вірять в побудову в Україні локального ринку капіталу

Фото: https://bank.gov.ua/

Передумови для розбудови і розвитку локального ринку капіталу в Україні існують, тому з об’єднанням експертних та політичних зусиль такий ринок може бути створений, вважає начальник управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України Андрій Супрун.

"Крок за кроком, я впевнений, що ми зможемо побудувати як локальний ринок, достатньо цікавий, привабливий, так і якісно інтегрувати його в міжнародні фінанси", – сказав він на круглому столі "Ринок капіталу: чому буксує і що з цим робити", організованому днями Інститутом економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

На думку Супруна, щодо наявності на ринку інвесторів зараз ситуація значно краща, ніж 5-10 років тому.

Як аргумент він навів успішний довоєнний досвід заходження на український ринок державних облігацій іноземних інвесторів через створений "лінк" із Clearstream із залученням "мільярдів валютних коштів".

"Цей ринок міжнародних інвестицій величезний, а ми на ньому просто крапелька маленька, яку ніхто не помічає. Навіть якщо ми ще декілька крапельок сюди залучимо, ми отримаємо тут дуже великий мультиплікатор", – зазначив представник Нацбанку.

Другим джерелом інвестицій він назвав приватних інвесторів, кількість яких на порядок зросла під час війни завдяки інфраструктурним рішенням, технологіям і взаємодії всіх елементів системи, зокрема запущеним учасниками ринку мобільним додаткам.

"Ми за період війни збільшили кількість інвесторів в ОВДП з декількох тисяч до 200 тисяч фізичних осіб. Це достатньо великий ритейл ринок. І спробувавши інвестувати в ОВДП, значна частина з цих інвесторів в певний час за сприятливих умов, (введення) інвестиційних рахунків в тому числі, захоче інвестувати в щось інше", – вважає Супрун.

Щодо інструментів, на дефіцит яких скаржаться учасники ринку, то, за його словами, це питання зараз обговорюється з міжнародними та приватними партнерами.

"Після ОВДП наступний інструмент насамперед – це корпоративні або муніципальні облігації. І для того, щоб він став цікавим і ліквідним, в тому числі для іноземного інвестора, це мають бути інструменти, випущені з покриттям, з міжнародними гарантіями", – сказав начальник управління НБУ та додав, що питання облігацій з покриттям зараз дуже активно обговорюється.

Супрун також висловив незгоду з думкою, що зняття валютних обмежень повністю обрушить внутрішній ринок, та навів приклад "лінку" з Clearstream.

"Колись мені казали це про ОВДП: як тільки ми відкриємо "лінк", то внутрішнього ринку ОВДП не стане, а всі ОВДП будуть торгуватися тільки за кордоном. Відбулося прямо протилежне: коли відкрився "лінк", то імпульс отримав і внутрішній ринок, і зовнішній ринок", – наголосив він.

"Тому не потрібно ставити питання: чи розвивати внутрішній ринок, чи йти на зовнішні ринки. Це паралельні процеси, вони взаємопов’язані. Необхідно давати можливість доступу іноземних інвестицій і поступово спрощувати так, як заплановано Національним банком, валютні обмеження. І одночасно розвивати внутрішній ринок, тому що він також буде давати додану вартість для всієї економіки і всього інвестиційного середовища", – підсумував Супрун.

Теги: #ринок #нбу #капітал

