"Укрпошта" приведе капітал у відповідність до вимог НБУ до 2026 р. без докапіталізації з бюджету

Фото: https://t.me/igorsmelyansky

Національний оператор зв’язку АТ "Укрпошта" має намір до 1 січня 2026 року виконати вимоги Національного банку України (НБУ) щодо капіталу власними ресурсами, без докапіталізації з бюджету, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Чи приведе Укрпошта свій капітал у відповідність до нових вимог до 1 січня 2026 року, як це вимагає постанова НБУ? Приведе. Чи потребує Укрпошта для цього докапіталізації з боку держави? Ні, не потребує. Це буде зроблено власними ресурсами", – написав він у Facebook.

За його словами, станом на 1 червня 2025 року капітал "Укрпошти" становив понад 4 млрд грн. Водночас із цієї ж дати НБУ змінив порядок розрахунку капіталу, що, на думку гендиректора, "стосується усіх, але на практиці – передусім Укрпошти ". У результаті після перегляду підходів до оцінки капіталу, показник для компанії вийшов від’ємним – мінус 600 млн грн.

Смілянський також пояснив, що документи на отримання можливості відкрити банк "Укрпошта" ще не подавала, бо вже мала негативний досвід таких спроб при спробах купити Альпарі Банк, який потім був ліквідований. Гендиректор зазначив, що акціонер компанії - Міністерство розвитку громад та територій (Мінрозвитку), перший віцепрем’єр та Міністерство економіки намагалися знайти спільну мову з регулятором щодо того, як краще вирішити це питання.

"Більш того, ця тема минулого тижня обговорювалася під час місії МВФ, тому, звісно, що ми не робили нічого, що могло викликати питання партнерів", – додав Смілянський.

За його словами, на зустрічах, за участю Мінекономіки, Мінрозвитку та представників НБУ було погоджено, що "Укрпошта" подає спільний з акціонером план дій, який має бути погоджений з НБУ, а лише після – пакет документів відповідно до затвердженого плану.

"Чи подала Укрпошта спільно з акціонером проєкт? Подала. Чи відбулася фінальна зустріч? Не відбулася. Більше того — вона вже тричі переносилася НБУ. Чи має сенс подавати документи на банк, не маючи погодженого плану? Ні, не має. Чому? Бо регулятор має настільки широкі повноваження, що може завернути будь-які документи з будь-якої причини", - додав Смілянський.

Як повідомлялося, цього тижня голова Нацбанку Андрій Пишний повідомив, що центробанк звертався до уряду у відповідь на запит щодо фіскальних ризиків, які бачить у зв’язку зі спробами "Укрпошти" отримати банк.

"Ми ідентифікували можливість потреби докапіталізації "Укрпошти"… Власник істотної участі повинен відповідати вимогам, які визначені законодавством: бути фінансово спроможним, мати розбудовану систему корпоративного управління, чітке розуміння і стратегію банку. Ми чекаємо від Наглядової ради, від власника "Укрпошти", функції якого виконує Міністерство розвитку громад і територій відповідних документів", – сказав він 11 вересня.

Раніше Смілянський заявляв, що незважаючи на протидію Нацбанку запуск банку фінансової інклюзії залишається пріоритетною ціллю та завданням національного оператору зв’язку АТ "Укрпошта".

"Укрпошта" в першому півріччі 2025 року збільшила виручку на 5,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 6 млрд 505,0 млн грн, скоротивши чистий збиток на 27,2% – до 311,8 млн грн. Але компанія зустріла середину цього року з від’ємним капіталом 101,6 млн грн порівняно із 210,2 млн грн на початок року.