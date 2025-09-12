Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

Фото: PAP

Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що має докази навмисного вторгнення РФ у повітряний простір країни.

"Росія навмисно напала на Польщу – у нас є факти та докази, які це підтверджують. Це була спланована провокація, скоординована з дезінформаційною кампанією. Пом’якшення цієї правди посилює російський наратив. Кожне слово, яке підриває той факт, що ми мали справу з навмисним актом, підтримує російську дезінформацію. Дезінформація також є елементом війни", - сказав він в інтерв'ю для сайту Wirtualna Polska (WP).

Гавковський зазначив, що дезінформація містить нотки правди, але "вся послідовність, створена з цих нотаток, ніколи не є правдою".

"У дезінформації є нотки правди, але ніколи вся послідовність, створена з цих ноток, не є правдивою. Вона сконструйована так, щоб завдати шкоди державі – це елемент поширення неспокою та розпалювання емоцій. Треба називати речі своїми іменами, розкривати докази, перевіряти джерела та просвіщати суспільство, щоб воно не піддалося маніпуляціям", - додав він.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп у четвер припустив, що вторгнення російських БпЛА в повітряний простір Польщі могло бути спричинене помилкою. Про це він сказав у відповідь на питання журналіста Fox News, відбуваючи з Білого дому у Нью-Йорк.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відкинув це припущення президента США Дональда Трампа.