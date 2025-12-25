Інтерфакс-Україна
10:07 25.12.2025

В Чернігівській області двоє людей загинуло, ще двоє зазнали поранень через ворожі атаки дронів

Фото: ДСНС Чернігівщини

У Сновській громаді Чернігівської області через ворожу атаку з дрону по лісовозу загинув водій, у Новгород-Сіверському районі дрон атакував цивільну автівку, загинув водій, відомо ще про двох поранених, повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус за підсумками минулої доби.

"Чернігівщина зустріла Різдво під обстрілами. На жаль, двоє людей загинули. Ще двоє - зазнали поранень", – написав він у Телеграм-каналі у четвер вранці.

За даними обладміністраціїї, у селі Сновської громади було влучанння FPV-дрона в енергообʼєкт. Декілька населених пунктів залишилося без світла. "В іншому селі дрон вдарив по лісовозу - загинув 63-річний водій. У самому районному центрі "герані" атакували одне з підприємств. Пошкоджена сама будівля й виробниче обладнання. Поранень зазнала 37-річна місцева жителька", – написав Чаус.

Крім цього, FPV-дрон вдарив по цивільній автівці в селі Новгород-Сіверського району. 39-річний водій загинув. Пасажирку доставили в лікарню. Жінка в стабільному стані під наглядом лікарів.

За словами Чауса, всього за минулу добу росіяни завдали 85 ударів, зафіксовано 126 вибухів, знову били по енергетиці. Було декілька влучань "гераней" по обʼєктах енергетичної інфраструктури, декілька десятків тисяч абонентів були знеструмлені.

Окупанти також завдали кілька ударів по Чернігову. Безпілотник "Герань" поцілив по одному з підприємств. Пошкоджена адмінбудівля, гараж, легкові автівки і пасажирський автобус. Також ударний дрон влучив в одну із квартир девʼятиповерхівки. Загорілося житло на 6 поверсі й автівки, які були припарковані біля дому. Без жертв. Пошкоджені вікна в будівлях поруч, зокрема в навчальному закладі.

