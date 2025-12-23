На Чернігівщині ворог поцілив по енергооб'єкту у Новгород-Сіверському - влада

Російські окупаційні війська за минулу добу завдали 93 удари по Чернігівській області, зафіксовано 163 вибухи, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергооб'єкт у Новгород-Сіверському, низка населених пунктів залишилися без світла, повідомив очільник обласної військової адміністрації В"ячеслав Чаус.

"За попередню добу росіяни завдали 93 удари по Чернігівщині. 163 вибухи. Багато ударів по "критичці" саме на півдні області", - написав він у Телеграм-каналі у вівторок вранці.

За даними Чауса, ударні безпілотники поцілили в енергообʼєкт у Новгороді-Сіверському. "Щонайменше 5 вибухів. Низка населених пунктів досі залишається без світла. Енергетики працюють, зважаючи на безпекову ситуацію", - повідомив він.

За його словами, Прилуччина з ночі під атакою. "Російські безпілотники вдарили по об'єктах критичної інфраструктури. Для цього ворог використав більше 10 "гераней". Був удар по одному з підприємств у Прилуках - пошкоджений автопарк. В одному із сіл - влучання в ангар фермерського господарства. Пошкоджена сама будівля і техніка", - додав він.

За даними ОВА, наразі під атакою Семенівка. "Били FPV-дронами. Пошкоджений звичайний житловий будинок. Був удар по лісгоспу", - уточнив Чаус.