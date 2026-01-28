Інтерфакс-Україна
Економіка
18:19 28.01.2026

ЄБА закликає зберегти діючий механізм фінансування системних обмежень в енергетиці

2 хв читати
ЄБА закликає зберегти діючий механізм фінансування системних обмежень в енергетиці

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звернулася до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) Юрія Власенка у зв’язку з ініціативою НЕК "Укренерго" щодо впровадження механізму передиспетчеризації з внесенням відповідних змін до Правил ринку.

"Наприкінці грудня 2025 року "Укренерго" провело громадські обговорення цієї ініціативи та передало їх результати до НКРЕКП. Під час обговорень учасники ринку звернули увагу на потенційні ризики, зокрема можливу зміну підходів до ціноутворення та фінансування врегулювання системних обмежень", - повідомила асоціація на своєму сайті в середу.

Як зазначили в ЄБА, бізнес висловив занепокоєння, що механізм передиспетчеризації може призвести до перенесення системних витрат на окремих учасників ринку. При цьому компанії-члени комітету з енергетики ЄБА загалом підтримують інструменти, спрямовані на підвищення надійності та керованості об’єднаної енергетичної системи України. Однак вони наголошують, що такі інструменти мають бути інтегровані в ринкові правила та впроваджуватися без створення додаткових фінансових ризиків для виробників, інвесторів і галузі в цілому.

"Асоціація звертає увагу, що чинне законодавство вже чітко визначає джерело покриття витрат на врегулювання системних обмежень. Відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії", ці витрати мають враховуватися у тарифі на послуги з диспетчерського управління", – наголосили в ЄБА.

На думку експертів бізнесу, перекладання таких витрат на окремих виробників через зміну правил оплати в межах передиспетчеризації не відповідає встановленій законодавчій логіці, зазначили в Асоціації.

ЄБА закликає НКРЕКП врахувати позицію бізнесу, висловлену під час громадських обговорень, і зберегти чинний підхід до фінансування врегулювання системних обмежень через відповідний тариф та не допускати рішень, які можуть призвести до перекладання системних витрат на окремих учасників ринку.

Асоціація сподівається на зважене регуляторне рішення, яке забезпечить стабільну роботу енергосистеми України та збереже правову визначеність і прогнозованість ринкової моделі, наголосили в ЄБА.

Теги: #єба #енергетика

