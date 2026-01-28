Інтерфакс-Україна
Економіка
14:41 28.01.2026

Імпорт картоплі в Україну у 2025р. зріс на 431%, витрати перевищили $74 млн

Україна в січні-грудні 2025 року імпортувала 138,41 тис. тонн картоплі, що у 5,3 раза (+431,3%) більше проти 2024 року, коли в країну було ввезено 26,05 тис. тонн, повідомила Державна митна служба.

Згідно з оприлюдненою статистикою, у грошовому вимірі імпорт картоплі зріс у 4,9 раза (+391,9%), до $74,82 млн проти $15,21 млн роком раніше. При цьому основний імпорт здійснювався із Польщі (38,2%), Єгипту (14,1%), Нідерландів (10,8%).

Експорт картоплі з України за цей же період склав 2,38 тис. тонн, що на 11,2% менше, ніж у 2024 році (2,68 тис. тонн). Водночас попри фізичне скорочення обсягів експорту, у грошовому вимірі реалізація української картоплі за кордон була вигіднішою і принесла на 3,1% ($584 тис.) виторгу більше, ніж у 2024 році ($566 тис.). Основними покупцями були Молдова (60,2% всіх експортних поставок), Азербайджан (35,4%) і Грузія (1,2%).

Як повідомлялося, в сезоні-2024 в Україні був неврожай картоплі через посуху, надвисокі температури і брак насіннєвого матеріалу.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький у подкасті Центру економічних стратегій зауважив, що 2025 року урожай овочів в Україні достатній і навіть більший, ніж торік, тому дефіциту в цьому секторі не передбачається.

Директор Інституту картоплярства Микола Фурдига, коментуючи імпорт Україною в 2024-2025 МР картоплі, пояснив, що цей рекордний обсяг імпорту було викликано нестандартними погодними умовами 2024 року. Тому держава вимушена була імпортувати картоплю для задоволення внутрішніх продовольчих потреб. Європейські країни охоче поставляли в Україну продукцію з огляду на її привабливу ціну. При цьому картопля з  Єгипту не була домінуючою на ринку, а займала свою традиційну нішу в міжсезоння (лютий-березень – ІФ-У). Крім того, Україна традиційно імпортує з Європейського Союзу насіннєву картоплю від провідних селекційних компаній.

Фурдига звернув увагу на те, що в Україні з початку війни спостерігається тенденція скорочування вирощування картоплі в домогосподарствах і розширення виробничих площ під культурою у фермерських господарствах і навіть в агрохолдингах. Подібну тенденцію він пояснив виїздом населення із сіл за кордон та мобілізацією. 

