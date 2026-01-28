Інтерфакс-Україна
Економіка
11:03 28.01.2026

Повернення валютної виручки у 2025 зросло на 5% – НБУ

2 хв читати
Повернення валютної виручки у 2025 зросло на 5% – НБУ

Обсяг повернення валютної виручки у 2025 році зріс приблизно на 5% після зростання майже на 20% роком раніше, цьому сприяло налагодження обміну інформацією між Національним банком України, Державною митною службою та податковими органами, повідомив заступник голови НБУ Володимир Лепушинський.

"Чим більше валютної виручки заходить в країну, тим легше рухатися в напрямку валютної лібералізації", – наголосив він під час Export Credit Forum у Києві, організованого Експортно-кредитним агентством (ЕКА).

Лепушинський наголосив, що НБУ зберігає валютну лібералізацію незмінним пріоритетом та готовий до подальшого пом’якшення обмежень у міру зростання надходження валютної виручки від експортерів.

"Валютна лібералізація є нашим незмінним пріоритетом. Водночас валютні обмеження залишаються вимушеним заходом для забезпечення стійкості валютного ринку", – зазначив він.

Заступник голови нагадав, що у січні Нацбанк здійснив черговий пакет пом’якшень, зокрема, скасував граничні строки розрахунків за контрактами, переуступленими ЕКА, а також для експорту страхових послуг.

Лепушинський також повідомив, що НБУ працює над розвитком інструментів хеджування валютних ризиків. Зокрема, дозволено використання форвардних операцій у межах проданої банками валюти, але поки таких операцій небагато: укладено 39 угод на $10 млн.

Коментуючи кредитування експортерів, заступник голови Нацбанка зазначив, що вони залишаються одними з найякісніших позичальників для банків. За його словами, з першого кварталу 2025 року валютний кредитний портфель бізнесу зріс приблизно на 20%, тоді як гривневий – більш ніж на 25%.

Щодо стимулювання кредитування, за словами Лепушинського, Нацбанк спільно з урядом визначив можливим таке стимулювання по відношенню до енергетичного та оборонного секторів. Він уточнив, що завдяки цьому кредитування оборонної галузі сягнуло близько 5 млрд грн, тоді як в енергетиці воно дозволило розширити генерацію на 1,3 ГВт та системи зберігання електроенергії на 0,5 ГВт.

Лепушинський також повідомив, що НБУ з високою ймовірністю запровадить у 2026 році довідковий курс євро, зважаючи на зростання його ролі у зовнішній торгівлі України, зокрема в імпорті.

Теги: #валютна_виручка #нбу #лепушинський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:23 22.01.2026
НБУ попередив про фішингову розсилку листів, що імітують офіційне листування

НБУ попередив про фішингову розсилку листів, що імітують офіційне листування

16:15 14.01.2026
НБУ з 14 січня запровадив "позиковий" ліміт і пом'якшив низку валютних обмежень

НБУ з 14 січня запровадив "позиковий" ліміт і пом'якшив низку валютних обмежень

21:41 09.01.2026
НБУ оновив положення про систему BankID

НБУ оновив положення про систему BankID

14:39 07.01.2026
НБУ в грудні оштрафував банк МІБ на 14,5 млн грн, ТАСкомбанк – на 10 млн грн, Ощадбанк – на 5,5 млн грн

НБУ в грудні оштрафував банк МІБ на 14,5 млн грн, ТАСкомбанк – на 10 млн грн, Ощадбанк – на 5,5 млн грн

16:23 05.12.2025
Заступником голови НБУ став директор його департаменту монетарної політики та економаналізу Лепушинський

Заступником голови НБУ став директор його департаменту монетарної політики та економаналізу Лепушинський

14:20 14.01.2025
У Нацбанку достатньо інструментів і ресурсів для реакції на сезонне зростання попиту на валюту - голова департаменту НБУ

У Нацбанку достатньо інструментів і ресурсів для реакції на сезонне зростання попиту на валюту - голова департаменту НБУ

10:50 16.01.2023
Дискусія, що щось можна було зробити інакше, завжди актуальна, але наразі результат на табло - директор департаменту НБУ Лепушинський

Дискусія, що щось можна було зробити інакше, завжди актуальна, але наразі результат на табло - директор департаменту НБУ Лепушинський

ВАЖЛИВЕ

Мінфін перед очікуваним зниженням облікової ставки НБУ знову знизив ставки гривневих ОВДП

Австралійська European Lithium купує американський Velta Holding з видобутком та виробництвом в Україні

Україна отримає EUR85 млн гранту через ЄБРР для закупівлі газу - Шмигаль

Кабмін ухвалив одноразову виплату 7,5-15 тис. грн соціально важливим ФОП та кредити на енергообладнання по "5-7-9" під 0%

Індекс українських акцій на Варшавській біржі зріс на 7,9% на новинах про мирні переговори

ОСТАННЄ

Рада може схвалити два законопроєкти щодо промислового безвізу із ЄС у лютому – віцепрем’єр

Мінфін перед очікуваним зниженням облікової ставки НБУ знову знизив ставки гривневих ОВДП

Рішення уряду щодо мобільної генерації формують нову логіку енергетичної стійкості – RSE Group Ukraine

Україна та Польща домовилися про збільшення на 20% до кінця квітня потужностей для імпорту газу – Шмигаль

"Ліси України" планують подвоїти інвестиції у 2026р та збільшити заготівлю деревини на 2 млн куб. м — гендиректор

НКРЕКП відтермінувала видачу ліцензії "Харківським тепломережам" як правонаступнику "Харківводоканалу" через борг за е/е в 4,9 млрд грн

"Ліси України" планують подвоїти інвестиції у 2026р. та збільшити заготівлю деревини на 2 млн куб. м — гендиректор

Мінекономіки з 2 лютого відновить прийом заявок на гранти для садівництва та теплиць, бюджет на 2026 р. — $465 млн

Захисні заходи щодо агроімпорту з України недостатні, механізм повернення мит має бути автоматичним — аграрний міністр Польщі

Австралійська European Lithium купує американський Velta Holding з видобутком та виробництвом в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА