Повернення валютної виручки у 2025 зросло на 5% – НБУ

Обсяг повернення валютної виручки у 2025 році зріс приблизно на 5% після зростання майже на 20% роком раніше, цьому сприяло налагодження обміну інформацією між Національним банком України, Державною митною службою та податковими органами, повідомив заступник голови НБУ Володимир Лепушинський.

"Чим більше валютної виручки заходить в країну, тим легше рухатися в напрямку валютної лібералізації", – наголосив він під час Export Credit Forum у Києві, організованого Експортно-кредитним агентством (ЕКА).

Лепушинський наголосив, що НБУ зберігає валютну лібералізацію незмінним пріоритетом та готовий до подальшого пом’якшення обмежень у міру зростання надходження валютної виручки від експортерів.

"Валютна лібералізація є нашим незмінним пріоритетом. Водночас валютні обмеження залишаються вимушеним заходом для забезпечення стійкості валютного ринку", – зазначив він.

Заступник голови нагадав, що у січні Нацбанк здійснив черговий пакет пом’якшень, зокрема, скасував граничні строки розрахунків за контрактами, переуступленими ЕКА, а також для експорту страхових послуг.

Лепушинський також повідомив, що НБУ працює над розвитком інструментів хеджування валютних ризиків. Зокрема, дозволено використання форвардних операцій у межах проданої банками валюти, але поки таких операцій небагато: укладено 39 угод на $10 млн.

Коментуючи кредитування експортерів, заступник голови Нацбанка зазначив, що вони залишаються одними з найякісніших позичальників для банків. За його словами, з першого кварталу 2025 року валютний кредитний портфель бізнесу зріс приблизно на 20%, тоді як гривневий – більш ніж на 25%.

Щодо стимулювання кредитування, за словами Лепушинського, Нацбанк спільно з урядом визначив можливим таке стимулювання по відношенню до енергетичного та оборонного секторів. Він уточнив, що завдяки цьому кредитування оборонної галузі сягнуло близько 5 млрд грн, тоді як в енергетиці воно дозволило розширити генерацію на 1,3 ГВт та системи зберігання електроенергії на 0,5 ГВт.

Лепушинський також повідомив, що НБУ з високою ймовірністю запровадить у 2026 році довідковий курс євро, зважаючи на зростання його ролі у зовнішній торгівлі України, зокрема в імпорті.