НКРЕКП відтермінувала видачу ліцензії "Харківським тепломережам" як правонаступнику "Харківводоканалу" через борг за е/е в 4,9 млрд грн

Національний енергорегулятор НКРЕКП переніс питання видачі ліцензії з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП "Харківські теплові мережі" як правонаступнику КП "Харківводоканал" через значний борг перед постачальником "останньої надії" (ПОН) ДП зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго".

Як було озвучено під час засідання НКРЕКП у вівторок, що транслювалося онлайн, "Укрінтеренерго" повідомило регулятора про систематичну несплату "Харківводоканалом" послуг ПОН, що призвело до заборгованості майже в 4,9 млрд грн. При цьому комісія з реорганізації "Харківводоканалу" відхилила в повному обсязі визнання цієї кредиторської заборгованості. Таким чином, у "Харківськіводоканалу" залишилися обов’язки, які не перейщли до "Харківських тепломереж".

На засіданні було зазначено, що НКРЕКП зробила запит до Харківської міськради та "Харківводоканалу", в якому запросила вказати причини невключення значної заборгованості до коригувальних актів, повідомити про заходи щодо погашення заборгованості, а також рекомендувала КП подати заяву про проведення перевірки дотримання ним умов діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення з метою її оцінки та комплексного дослідження. Але, за інформацією НКРЕКП, вона не отримала відповіді на свій запит.

На думку в.о. директора "Укрінтеренерго" Дмитра Котляренка, питання переоформлення ліцензії "Харківводоканалу" на "Харківські тепломережі" не може відбутися без проведення перевірки та підтвердження боргу перед ПОН "3,9 млр грн – це основний борг за електричну е/е. Рівень розрахунків – 0%, причому в тарифі "Харківодоканалу" оплата е/е передбачалася. КП майже повний рік на ПОН – приблизно 280 днів", – описав ситуацію Котляренко.

За його словами, "Укрінтеренерго" звернулося до "Харківоводоканалу" за підтвердженням суми заборгованості як кредитор, на що отримало відповідь про повну відмову в його визнанні.

"Борг не включено у передавальний баланс, що несе ризики несплати коштів ПОН, а далі відповідно – виробникам е/е", – наголосив глава "Укрінтеренерго", попросивши відкласти питання переоформлення ліцензії.

Фіндиректор "Харківських тепломереж" Ігор Горішній зі свого боку повідомив, що на сьогодні проходять судові справи по боргу за е/е.

"За результатами розгляду цих судових справ буде прийнято рішення по заборгованості. Якщо її буде доведено, ми її заберемо як правонаступник. З обленерго також вирішуємо питання оплати е/е та розподілу… "Укрінтеренерго" також визнає, що заборгованість підлягає коригуванню", – зазначив Горішній.

Водночас він звернув увагу, що КП запропонувало договір реструктуризації боргу до 20 років, на що отримало відмову.

Голова НКРЕКП Юрій Власенко різко прокоментував інформацію Горішнього, зазначивши, що в його повідомленні недостатньо логіки.

"Ви з 2022 року судитесь з "Укрінтеренерго" за неправильно виставлені рахунки за спожиту е/е. Але при цьому пропонуєте розтермінувати борги на 20 років. І чому ви проти перевірки з боку комісії? І взагалі чому ви не платите", – спитав він.

За словами Горішнього, відповідний лист про проведення перевірки уже готовий, а пропозиція розтермінування боргу стосуватиметься тієї суми, яку визнає суд. Неоплату за е/е Горішній пояснив складною ситуацією в Харкові через військові дії, зазначивши, що останні три місяці поточні платежі здійснюються.

"Ситуація в багатьох областях України така. Тільки інші платять, а Харків не платить. Суми платять, Чернігів платить, чому "Харківодоканал" не платить?", – прокоментував Власенко.

Після цього він запропонував відкласти питання ліцензії на водопостачання та водовідведення "Харківським тепловим мережам" до врегулювання боргових питань, аби не створювати передумови для нарощення боргів перед держпідприємством "Укрінтеренерго".

Рішенням від 30 грудня 2025 року НКРЕКП надала право "Харківським тепловим мережам" здійснювати діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення до 28 лютого 2026 року згідно з ліцензією "Харківодоканалу". На засідання 27 січня було винесено проєкт рішення, який передбачав видачу такої ліцензії безпосередньо "Харківським тепломережам".

Як повідомлялося, заборгованість споживачів е/е, а це переважно державні та комунальні підприємства, перед ПОН "Укрінтеренерго" є основною причиною накопичення боргів на балансуючому ринку (БР). За останніми даними на початок 2026 року, заборгованість перед НЕК "Укренерго" як адміністратора БР становила приблизно 42 млрд грн. Сама компанія винна учасникам ринку (виробники е/е) майже вдвічі менше – 23 млрд грн, але це величезні кошти, не залучені, зокрема, у відновлювальні роботи після обстрілів РФ.

Наприкінці 2025 року т.в.о. гендиректора ПрАТ "Укргідроенерго" Богдан Сухецький повідомляв, що борг "Укренерго" перед компанією на балансуючому ринку становить 10 млрд грн.

У коментарі "Енергореформі" він зазначив, що перспективи закриття цих боргів незрозумілі.

"Ніхто нічого не обіцяє. А ми перебуваємо в неоднозначному становищі, бо коли ми подамо до суду, можемо завести "Укренерго" в дефолт. З іншого боку, маємо захищати свої інтереси і повертати свої гроші", – зауважив Сухецький.