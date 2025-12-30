Інтерфакс-Україна
Економіка
15:48 30.12.2025

Нові тарифи на воду для непобутових споживачів водоканалів складуть від 19,79 до 70,01 грн/куб.м – НКРЕКП

1 хв читати
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), на засіданні у вівторок встановила нові тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів водоканалів.

"На зміну тарифів впливають такі чинники, як збільшення вартості електричної енергії, зміна витрат на оплату праці, актуалізація витрат на виконання зобов'язань за кредитними угодами з міжнародними фінансовими організаціями", – повідомили у комісії.

У цілому регулятор встановив нові тарифи з централізованого водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів для 37 водопровідно-каналізаційних підприємств.

Як слідує з обґрунтування комісії до прийнятого рішення, нові тарифи з водопостачання для непобутових споживачів складуть від 19,79 грн/куб. м (КП "Луцькводоканал") до 70,01 грн/куб. м (КП "Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства"). Відповідно тарифи з водовідведення – від 5,14 грн/куб. м (ПрАТ "Енергоресурси") до 52,25 грн/куб. м (КП "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства").

Окрім того, НКРЕКП на засіданні встановила оптові тарифи з централізованого водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів 25 ліцензіатам, які реалізують воду або очищають стічні води іншим підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства.

Як повідомлялося, НКРЕКП проведе міжвідомчу нараду з метою пошуку джерел компенсації водоканалам різниці між встановленими тарифами на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення та їх розрахунковою собівартістю.

Теги: #нкрекп #вода #тарифи

