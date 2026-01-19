Україна у 2025р. збільшила імпорт вантажних авто на 5,5%

Імпорт в Україну вантажних автомобілів у 2025 році в грошовому вираженні зріс на 5,5% порівняно з 2024 роком - до $999,5 млн, свідчить статистика Державної митної служби.

Згідно з оприлюдненими даними, таким чином темп приросту імпорту цієї автотехніки наприкінці року ще дещо уповільнився, зокрема, за 11 місяців він становив 7,5% до того ж періоду 2024 року.

При цьому у грудні імпорт вантажівок скоротився на 9% порівняно з груднем-2024 – до $102,3 млн.

Найбільше вантажівок за 2025 рік ввезено з Франції – на $169,2 млн (на 42,8% більше ніж позаторік), з Польщі – на $162,7 млн (на 14,7% менше) та США – на $109 млн (на 2% більше). Позаминулого року в цій трійці лідирувала Польща.

Імпорт вантажівок з усіх інших країн за рік збільшився на 4,6%, склавши $558,5 млн.

Водночас, згідно зі статистикою, Україна минулого року експортувала вантажні авто лише на $6,6 млн, здебільшого до Туреччини (66,2% експорту), Румунії і Молдови, а роком раніше були ще більш незначні експортні поставки (на $4,1 млн) в основному до Молдови, Туреччини та Польщі.

Як повідомлялося, у 2024 році імпорт в Україну вантажних автомобілів в грошовому вимірі зріс на 30% порівняно з 2023 роком - до $947,84 млн, найбільше їх було ввезено з Польщі (майже 20%).