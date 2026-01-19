Інтерфакс-Україна
Економіка
19:35 19.01.2026

Україна у 2025р. збільшила імпорт вантажних авто на 5,5%

2 хв читати
Україна у 2025р. збільшила імпорт вантажних авто на 5,5%

Імпорт в Україну вантажних автомобілів у 2025 році в грошовому вираженні зріс на 5,5% порівняно з 2024 роком - до $999,5 млн, свідчить статистика Державної митної служби.

Згідно з оприлюдненими даними, таким чином темп приросту імпорту цієї автотехніки наприкінці року ще дещо уповільнився, зокрема, за 11 місяців він становив 7,5% до того ж періоду 2024 року.

При цьому у грудні імпорт вантажівок скоротився на 9% порівняно з груднем-2024 – до $102,3 млн.

Найбільше вантажівок за 2025 рік ввезено з Франції – на $169,2 млн (на 42,8% більше ніж позаторік), з Польщі – на $162,7 млн (на 14,7% менше) та США – на $109 млн (на 2% більше). Позаминулого року в цій трійці лідирувала Польща.

Імпорт вантажівок з усіх інших країн за рік збільшився на 4,6%, склавши $558,5 млн.

Водночас, згідно зі статистикою, Україна минулого року експортувала вантажні авто лише на $6,6 млн, здебільшого до Туреччини (66,2% експорту), Румунії і Молдови, а роком раніше були ще більш незначні експортні поставки (на $4,1 млн) в основному до Молдови, Туреччини та Польщі.

Як повідомлялося, у 2024 році імпорт в Україну вантажних автомобілів в грошовому вимірі зріс на 30% порівняно з 2023 роком - до $947,84 млн, найбільше їх було ввезено з Польщі (майже 20%).

Теги: #імпорт #експорт #вантажівки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:46 18.01.2026
В'їзд вантажівок з вантажем на територію Польщі в двох пунктах пропуску призупинено, в одному сповільнено - Держприкордонслужба

В'їзд вантажівок з вантажем на територію Польщі в двох пунктах пропуску призупинено, в одному сповільнено - Держприкордонслужба

15:42 17.01.2026
Зеленський повідомив про ухвалені рішення для збільшення імпорту електроенергії

Зеленський повідомив про ухвалені рішення для збільшення імпорту електроенергії

05:36 17.01.2026
Україна у 2025р наростила експорт чавуну в тоннах більш ніж наполовину, постачала переважно до США

Україна у 2025р наростила експорт чавуну в тоннах більш ніж наполовину, постачала переважно до США

19:26 16.01.2026
Феросплавні заводи у 2025р наростили експорт майже на чверть, імпорт впав більш ніж наполовину

Феросплавні заводи у 2025р наростили експорт майже на чверть, імпорт впав більш ніж наполовину

19:15 16.01.2026
Україна у 2025р скоротила експорт сталевих напівфабрикатів більш ніж на чверть та значно наростила їх імпорт

Україна у 2025р скоротила експорт сталевих напівфабрикатів більш ніж на чверть та значно наростила їх імпорт

15:29 15.01.2026
Уряд України повинен сьогодні забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії - Зеленський

Уряд України повинен сьогодні забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії - Зеленський

15:09 08.01.2026
Рух вантажівок у Київській, Волинській, Львівській та Тернопільській областях обмежено превентивно – поліція

Рух вантажівок у Київській, Волинській, Львівській та Тернопільській областях обмежено превентивно – поліція

17:45 07.01.2026
Україна в грудні імпортувала найбільшу в 2025р кількість е/е, збільшивши постачання порівняно з листопадом на 54%

Україна в грудні імпортувала найбільшу в 2025р кількість е/е, збільшивши постачання порівняно з листопадом на 54%

12:51 07.01.2026
Дешевий імпорт підриває позиції вітчизняного сиру на внутрішньому ринку - аналітики

Дешевий імпорт підриває позиції вітчизняного сиру на внутрішньому ринку - аналітики

09:29 07.01.2026
Україна у 2025 році відкрила 19 нових ринків для експорту агропродукції

Україна у 2025 році відкрила 19 нових ринків для експорту агропродукції

ВАЖЛИВЕ

Dragon Capital у 2025р інвестував в Україну майже $100 млн, в 2026р планує подальше зростання – Фіала

НКРЕКП встановила максимальну граничну ціну на РДН та ВДР з 18 січня по 31 березня на рівні 15 тис. грн/мвт*год протягом всієї доби, на балансуючому ринку – 16 тис. грн/мвт*год

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України у 2025 р. на рівні 2,2%

Уряд очікує від НКРЕКП коригування денних прайс-кепів на е/е з нічними – Шмигаль

Україна в 2026р. потребує 2,2-2,7 ГВт генерації для покриття споживання регіонами – Шмигаль

ОСТАННЄ

Трійку лідерів рейтингу первинних дилерів ОВДП у 2025р сформували Укрексімбанк, ПриватБанк та ОТП Банк

Міненерго припинило повноваження глави "Оператора ринку" Гавви

"Контінентал Фармерз Груп" впровадила е-портал перевізника на базі ERP IT-Enterprise

Колишній член НКЦПФР Бойко планує далі працювати в напрямку розвитку інститутів спільного інвестування

Євроінтеграція відкриє нові можливості, Україна не повинна їх втратити – СЕО "Метінвесту"

Свириденко: Українці вже витратили 11,3 млрд грн "Зимової підтримки"

"Укрфінжитло" готує основу для залучення ринкового фінансування програми "єОселя"

Кількість вакансій на порталі Work.ua зросла в 9 разів у 2025р., середня зарплата - на 22%

Мінекономіки почало напрацьовувати механізми розподілу держдопомоги аграріям з урахуванням рекомендацій Рахункової палати

СЕО ДТЕК на ВЕФ-2026 прагне об’єднати світову спільноту для підтримки енергетики України, доведеної "до межі зриву" атаками РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА