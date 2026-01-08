Рух вантажівок у Київській, Волинській, Львівській та Тернопільській областях обмежено превентивно – поліція

Рух вантажного транспорту на території Рівненської, Житомирської та Львівської областей у четвер обмежено через ускладнення погодних умов, також задіяно превентивні обмеження у Київській, Волинській, Львівській та Тернопільській областях, повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Станом на 12:00 складна ситуація з опадами на території Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та місцями Вінницької та Житомирської областей. У зазначених областях спостерігається велика інтенсивність опадів у вигляді снігу", - написав він у Телеграм у четвер.

За його словами, з 12:00 години на територій Рівненської області діють обмеження на автодорогах М-06 Київ — Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачево і Ужгород) та Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, в межах Рівненської області.

Також застосовано обмеження на території Житомирській області, зокрема на авотодорозі М-06 Київ — Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачево і Ужгород) на ділянці км 152+480 — км 258+513 лише в напрямку Рівненської області, наголосив перший заступник.

Окрім того, починаючи з 13:15 застосовано обмеження на території Львівської області, зокрема на автодорозі М-06 Київ — Чоп 432+877 — 487+000 у напрямку Рівненської області, додав Білошицький.

Водночас скасовано обмеження в Івано-Франківській області на ділянці автомобільної дороги Р-21 Долина - Хуст, км 19+000 — 45+039, йдеться у повідомленні.

Перший заступник також повідомив, що від початку доби по Україні було отримано 319 викликів про ДТП, з яких 47 - ДТП з потерпілими. У Києві – 40 викликів, попередньо без травмованих.

"На автомобільних дорогах загального користування триває обробка дорожнього покриття протиожеледною сумішшю, очищення проїзної частини від снігу", - наголосив Білошицький.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів доручив відповідним відомствам забезпечити повну готовність до значного погіршення погодних умов через циклон, щоб мінімізувати наслідки негоди.