Інтерфакс-Україна
Події
15:09 08.01.2026

Рух вантажівок у Київській, Волинській, Львівській та Тернопільській областях обмежено превентивно – поліція

2 хв читати
Рух вантажівок у Київській, Волинській, Львівській та Тернопільській областях обмежено превентивно – поліція

Рух вантажного транспорту на території Рівненської, Житомирської та Львівської областей у четвер обмежено через ускладнення погодних умов, також задіяно превентивні обмеження у Київській, Волинській, Львівській та Тернопільській областях, повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Станом на 12:00 складна ситуація з опадами на території Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та місцями Вінницької та Житомирської областей. У зазначених областях спостерігається велика інтенсивність опадів у вигляді снігу", - написав він у Телеграм у четвер.

За його словами, з 12:00 години на територій Рівненської області діють обмеження на автодорогах М-06 Київ — Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачево і Ужгород) та Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, в межах Рівненської області.

Також застосовано обмеження на території Житомирській області, зокрема на авотодорозі М-06 Київ — Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачево і Ужгород) на ділянці км 152+480 — км 258+513 лише в напрямку Рівненської області, наголосив перший заступник.

Окрім того, починаючи з 13:15 застосовано обмеження на території Львівської області, зокрема на автодорозі М-06 Київ — Чоп 432+877 — 487+000 у напрямку Рівненської області, додав Білошицький.

Водночас скасовано обмеження в Івано-Франківській області на ділянці автомобільної дороги Р-21 Долина - Хуст, км 19+000 — 45+039, йдеться у повідомленні.

Перший заступник також повідомив, що від початку доби по Україні було отримано 319 викликів про ДТП, з яких 47 - ДТП з потерпілими. У Києві – 40 викликів, попередньо без травмованих.

"На автомобільних дорогах загального користування триває обробка дорожнього покриття протиожеледною сумішшю, очищення проїзної частини від снігу", - наголосив Білошицький.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів доручив відповідним відомствам забезпечити повну готовність до значного погіршення погодних умов через циклон, щоб мінімізувати наслідки негоди.

Теги: #обмеження #негода #рух #вантажівки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:44 08.01.2026
Хуртовини та ожеледиця можуть ускладнити роботу підприємств і транспорту в п'ятницю – Укргідрометцентр

Хуртовини та ожеледиця можуть ускладнити роботу підприємств і транспорту в п'ятницю – Укргідрометцентр

09:16 08.01.2026
На Прикарпатті для розчищення шляхів залучено близько 100 одиниць спецтехніки

На Прикарпатті для розчищення шляхів залучено близько 100 одиниць спецтехніки

09:09 08.01.2026
Пік негоди 8-9 січня: служби Київщини у стані підвищеної готовності

Пік негоди 8-9 січня: служби Київщини у стані підвищеної готовності

22:05 07.01.2026
Пік негоди 8-9 січня: служби Київщини у стані підвищеної готовності

Пік негоди 8-9 січня: служби Київщини у стані підвищеної готовності

21:37 07.01.2026
Кабмін доручив відомствам підготуватися до значного погіршення погоди через циклон

Кабмін доручив відомствам підготуватися до значного погіршення погоди через циклон

13:36 07.01.2026
Укргідрометцентр попереджає про сильний сніг, хуртовини та ожеледицю 8 січня

Укргідрометцентр попереджає про сильний сніг, хуртовини та ожеледицю 8 січня

22:06 05.01.2026
Поліція: через туман та ожеледицю з 6 по 10 січня можливе обмеження вʼїзду великогабаритного транспорту до столиці

Поліція: через туман та ожеледицю з 6 по 10 січня можливе обмеження вʼїзду великогабаритного транспорту до столиці

18:28 04.01.2026
"Укренерго" в понеділок застосовуватиме обмеження постачання електроенергії у більшості регіонів України

"Укренерго" в понеділок застосовуватиме обмеження постачання електроенергії у більшості регіонів України

15:31 04.01.2026
"Укрзалізниця" проводить коригування розкладу руху поїздів

"Укрзалізниця" проводить коригування розкладу руху поїздів

08:25 03.01.2026
Аварійна ситуація з водопостачанням у Миколаєві не пов'язана з обстрілами - Кім

Аварійна ситуація з водопостачанням у Миколаєві не пов'язана з обстрілами - Кім

ВАЖЛИВЕ

На "Запоріжсталі" через атаки 7 січня знову стався блекаут із зупиненням виробництва

Троє людей загинуло, ще четирьох поранено через ворожі атаки на Херсонщині – ОВА

Суд визначив Шуфричу заставу в понад 33 млн грн, вона ще не внесена – Офіс генпрокурора

Документ про гарантії США безпеки для України готовий для фіналізації, чекаємо на фідбек – Зеленський

Хуртовини та ожеледиця можуть ускладнити роботу підприємств і транспорту в п'ятницю – Укргідрометцентр

ОСТАННЄ

У міністра освіти Лісового 21 радник на громадських засадах

Раді рекомендують ухвалити за основу законопроєкт про удосконалення укладення військових контрактів

В Києві під час пластичної операції пацієнтці пошкодили лицьовий нерв

РФ досі не може відновити свій військовий потенціал після спецоперації "Павутина" - джерело в спецслужбах

На "Запоріжсталі" через атаки 7 січня знову стався блекаут із зупиненням виробництва

Паспортний сервіс у Лондоні видав за тиждень 135 паспортів громадянина і 303 закордонні – МВС

У низці районів Одеси сталися аварійні відключення світла

Троє людей загинуло, ще четирьох поранено через ворожі атаки на Херсонщині – ОВА

Суд визначив Шуфричу заставу в понад 33 млн грн, вона ще не внесена – Офіс генпрокурора

УЧХ працював на місці ліквідації наслідків російської атаки БпЛА у Запоріжжі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА