18:35 26.01.2026

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

НЕК "Укренерго" у вівторок обмежуватиме електропостачання в усіх регіонах України.

"Завтра, 27 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться в повідомленні "Укренерго" в Телеграм.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, наголошує НЕК.

Як повідомлялося, з 13 січня, після чергової масованої атаки РФ, весь Київ перейшов на режим екстрених відключень е/е. До цього вони застосовувалися з 9 січня на лівому березі столиці й періодично – на правому. Поки що терміни переходу на погодинні графіки в Києві не прогнозуються. Також графіки погодинних відключень не діють, зокрема, для частини Одещини.

Зранку 26 січня погодинні графіки повернули на Київщину, але за кілька годин оголосили застосування аварійних відключень у частинах Броварського та Бориспільського районів.

