Група "Нафтогаз" збільшила імпорт е/е до понад 50% від власних потреб – глава правління

Група "Нафтогаз" цього тижня збільшила імпорт електроенергії з Європи на виконання рішення уряду та з метою стабілізації ситуації в енергосистемі, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький,

"Обсяги закупівлі імпортної електроенергії вже покривають понад 50% потреб всіх підприємств Групи, як це передбачено урядовою постановою", – зазначив він у дописі в Facebook у суботу.

Корецький пояснив, що відповідний обсяг електроенергії вивільнено для потреб побутових споживачів.

"Координуємо свої дії з урядом, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів", – наголосив голова правління "Нафтогазу".

Як повідомлялося, в умовах погіршення ситуації в енергосистемі України через масовані російські обстріли енергоінфраструктури уряд доручив державним компаніям збільшити імпорт електроенергії.

Перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді 16 січня вказав, що за дорученням уряду НАК "Нафтогаз України", "Укрзалізниця" і частина промислового комплексу будуть забезпечувати імпортом не менше як 50% своїх потреб в е/е.

"Це дасть можливість вивільнити 1,5 МВт для потреб людей. Сподіваюся, це найближчими днями", – наголосив тоді Шмигаль.