Україна наразі відбирає з ПСГ 52 млн куб. м газу на добу при споживанні в окремі дні до 140 млн куб. м – ексміністерка енергетики

Україна внаслідок температур нижче норми наразі відбирає з підземних сховищ газу (ПСГ) з врахуванням імпорту в середньому 52 млн куб. м/добу при минулорічному показнику на цей період 50 млн куб. м/добу, повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець.

"В окремі дні через температури нижче норми та зростання газової генерації спостерігалось споживання до 140 млн куб. м на добу, що є одним з найвищих значень з початку війни", - написала вона на сторінці в Facebook ввечері 23 січня.

За даними Буславець, загальний видобуток власного газу в Україні майже повністю відновлено, незважаючи на обстріли.

Своєю чергою за даними "Оператора ГТС України" (ОГТСУ), в останні дні чистий імпорт газу в Україну (з врахуванням ре-експорту та транзитного short-haul 3-6 млн куб. м/добу) коливався у діапазоні 19-21 млн куб. м/добу. Імпорт здійснюється з Угорщини, Польщі, Словаччини та невеликими обсягами з боку Молдови/Румунії.

Станом на кінець поточного тижня рівень запасів природного газу в ПСГ України складає 11,2 млрд куб. м/добу (включно 4,7 млрд куб. м/добу газу довготривалого зберігання), що вище минулого року на 30% або на 2,6 млрд куб. м/добу.

Водночас рівень ПСГ Європи знизився до 51,5 млрд куб. м/добу з рівнем наповнення 48%, що нижче середнього показника за останні 5 років на 23%, та нижче рівня минулого року на 19%, або на 12 млрд куб. м/добу.

Як повідомлялося, загальний рівень запасів природного газу в ПСГ України станом на 1 листопада 2025 року перевищував заплановані урядом 8,5 млрд куб. м без врахування газу довготривалого зберігання (технологічного газу).