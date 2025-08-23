Інтерфакс-Україна
В Україні накопичено 10,8 млрд куб. м газу при урядовому плані на 1 листопада 13,2 млрд куб. м і щодобовій закачці 50 млн куб. м

Станом на кінець тижня загальний рівень запасів природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) становить 10,8 млрд куб. м (включно 4,7 млрд куб. м газу довготривалого зберігання або так званого "буферного газу"), що нижче минулого року на 5%.

Про це повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець на своїй сторінці в Facebook 22 серпня.

"Добове споживання газу в Україні за останній тиждень коливається на рівні 20-22 млн куб. м/добу, що за даними AGSI (європейська платформа Agregated Gas Storage Inventory – ІФ-У) дозволяє закачувати в ПСГ до 50 млн куб. м/добу, - написала вона.

Вказаний щодобовий обсяг закачування можливий завдяки існуючим обсягам імпорту газу, який, за даними "Оператора ГТС України" (ОГТСУ), становить у серпні (без транзитного short-haul) близько 20-21 млн куб. м на добу з Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії.

Своєю чергою, як зазначила Буславець, на кінець тижня запаси природного газу в ПСГ Європи зросли до 80,4 млрд куб. м при рівні наповнення 75%, що нижче середнього за останні п'ять років на 8% та нижче рівня минулого року на 17%, або на 17 млрд куб. м.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики України планує накопичити на 1 листопада 2025 року 13,2 млрд куб. м (або 8,6 млрд куб. м без врахування буферного газу), що, на думку ексочільника ОГТСУ Сергія Макогона, є занизьким обсягом, який потребуватиме додаткового імпорту взимку ще 1,5 млрд куб. м.

