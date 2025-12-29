Еспресо подорожчало за рік на 17%

Еспресо в Україні знову подорожчало: 2025 року за чашечку кави в середньому потрібно було заплатити 41 грн, що на 17% дорожче ніж рік тому, свідчать результати дослідження Індексу Еспресо від Poster POS, виконаного для сервісу Опендатабот.

Згідно з ними, загалом еспресо в Україні зросло в ціні удвічі з початку повномасштабної війни, коли за чашку платили 21 грн.

Станом на кінець грудня найдорожчу каву в Україні п`ють у Львові — 47 грн/чашка, Одесі — 45 грн/чашка та Дніпрі — 43 грн/чашка.

Найдешевша кава третій рік поспіль фіксується в Хмельницькому — 33 грн/чашка, доступною вона є також у Запоріжжі і Кропивницькому — 35 грн/чашка.

Найбільше упродовж року вона подорожчала на прифронтовій Сумщині – на 26%. Минулого року Сумщина була серед регіонів із найдешевшою кавою.

Даних з українських АР Крим та Луганської області наразі немає.

Індекс Еспресо - економічний показник, що використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Він може бути корисним для порівняння рівня цін і вартості життя в різних місцях. Такий індикатор допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари і послуги в різних країнах, відображає купівельну спроможність і рівень інфляції, стверджують у компанії Poster POS.

Українська компанія з автоматизації ресторанів Poster POS - українська компанія з автоматизації ресторанів, яка є розробником програми обліку в системі HoReCa і встановлюється на планшетах. Послугами розробника користується понад 50 тис. закладів.