Інтерфакс-Україна
Економіка
18:16 16.01.2026

Банки в грудні скоротили фінансування розбудови нової енергогенерації до 48 МВт, з червня-24 обсяг досяг 1,34 ГВт

2 хв читати
Банки в грудні скоротили фінансування розбудови нової енергогенерації до 48 МВт, з червня-24 обсяг досяг 1,34 ГВт
Фото: https://bank.gov.ua

Українські банки у грудні 2025 року профінансували проєкти з розбудови генеруючих потужностей на 48 МВт порівняно із 55 МВт у листопаді та 97 МВт у жовтні, повідомив Національний банк України у п’ятницю.

За його даними, в минулому місяці також банки підтримали проєкти зі зберігання енергії та генерації тепла загальною потужністю лише 3 МВт, тоді як у листопаді – 106 МВт, у жовтні – 18 МВт.

Всього, за інформацією НБУ, з червня 2024-го, коли був підписаний відповідний меморандум, по січень-2026 року банки профінансували проєкти побудови енергогенеруючих потужностей на 1,342 ГВт та зберігання енергії та генерації тепла на 543 МВт.

Загалом банки в межах меморандуму про фінансування відновлення енергетичної інфраструктури забезпечили фінансування проєктів у 21 області України на 35,3 млрд грн, в тому числі видано понад 2,7 тис. кредитів бізнесу на 32,9 млрд грн та понад 14 тис. кредитів - населенню на 2,4 млрд грн.

З урахуванням попередніх показників у грудні обсяг фінансування зріс у бізнесу – на 5,1%, або 1,6 млрд грн, населенню – на 9,1%, або 0,2 млрд грн.

Валовий портфель кредитів на енергетичні проєкти з урахуванням погашення у юросіб за грудень збільшився на 1,6 млрд грн, або 7,3%, – до 23,4 млрд грн, тоді як в сегменті фізичних осіб – на 11,8%, або 0,2 млрд грн, до 1,9 млрд грн.

Теги: #енергокредитування #нацбанк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:46 07.01.2026
Міжнародні резерви України у 2025р зросли на 30,8% - до рекордних $57,3 млрд

Міжнародні резерви України у 2025р зросли на 30,8% - до рекордних $57,3 млрд

15:29 30.12.2025
НБУ у 2026р. перевірить інформаційну безпеку та кіберзахист у 6 банках

НБУ у 2026р. перевірить інформаційну безпеку та кіберзахист у 6 банках

17:16 22.12.2025
Обсяг іпотечного кредитування в Україні в жовтні-2025 зменшився на 3,2% порівняно з вереснем – НБУ

Обсяг іпотечного кредитування в Україні в жовтні-2025 зменшився на 3,2% порівняно з вереснем – НБУ

13:08 11.11.2025
Нацбанк заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в банку МІБ

Нацбанк заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в банку МІБ

12:23 14.10.2025
НБУ змінив правила резервування для стимулювання довгострокового фінансування

НБУ змінив правила резервування для стимулювання довгострокового фінансування

ВАЖЛИВЕ

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України у 2025 р. на рівні 2,2%

Уряд очікує від НКРЕКП коригування денних прайс-кепів на е/е з нічними – Шмигаль

Україна в 2026р. потребує 2,2-2,7 ГВт генерації для покриття споживання регіонами – Шмигаль

Україна з партнерами реалізує 42 різних проєкти підтримки енергетики на $1 млрд – Шмигаль

МВФ може затвердити нову програму для України в лютому, це залежить від виконання Києвом prior actions – Фонд

ОСТАННЄ

ПриватБанк у ніч на 17 січня призупинить операції з картками через регламентні роботи

Ринок новобудов впроваджує резервне енергоживлення на етапі проєктування - експерт

Пальне за два тижні може здорожчати на 2 грн/л, однак його дефіциту не очікується, – директор А-95

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України у 2025 р. на рівні 2,2%

Уряд очікує від НКРЕКП коригування денних прайс-кепів на е/е з нічними – Шмигаль

Уряд запустив вікно звернень для бізнесу щодо питань когенерації на онлайн-платформі "Пульс" – Свириденко

Україна в 2026р. потребує 2,2-2,7 ГВт генерації для покриття споживання регіонами – Шмигаль

Україна з партнерами реалізує 42 різних проєкти підтримки енергетики на $1 млрд – Шмигаль

Мережа "Аврора" у 2025 р. збільшила виторг майже на 30%

Зеленський і Георгієва обговорили нову програму МВФ, яка передбачатиме розширене фінансування для України на 2026–2029 рр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА