Банки в грудні скоротили фінансування розбудови нової енергогенерації до 48 МВт, з червня-24 обсяг досяг 1,34 ГВт

Українські банки у грудні 2025 року профінансували проєкти з розбудови генеруючих потужностей на 48 МВт порівняно із 55 МВт у листопаді та 97 МВт у жовтні, повідомив Національний банк України у п’ятницю.

За його даними, в минулому місяці також банки підтримали проєкти зі зберігання енергії та генерації тепла загальною потужністю лише 3 МВт, тоді як у листопаді – 106 МВт, у жовтні – 18 МВт.

Всього, за інформацією НБУ, з червня 2024-го, коли був підписаний відповідний меморандум, по січень-2026 року банки профінансували проєкти побудови енергогенеруючих потужностей на 1,342 ГВт та зберігання енергії та генерації тепла на 543 МВт.

Загалом банки в межах меморандуму про фінансування відновлення енергетичної інфраструктури забезпечили фінансування проєктів у 21 області України на 35,3 млрд грн, в тому числі видано понад 2,7 тис. кредитів бізнесу на 32,9 млрд грн та понад 14 тис. кредитів - населенню на 2,4 млрд грн.

З урахуванням попередніх показників у грудні обсяг фінансування зріс у бізнесу – на 5,1%, або 1,6 млрд грн, населенню – на 9,1%, або 0,2 млрд грн.

Валовий портфель кредитів на енергетичні проєкти з урахуванням погашення у юросіб за грудень збільшився на 1,6 млрд грн, або 7,3%, – до 23,4 млрд грн, тоді як в сегменті фізичних осіб – на 11,8%, або 0,2 млрд грн, до 1,9 млрд грн.