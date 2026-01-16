Інтерфакс-Україна
Економіка
15:28 16.01.2026

Ринок новобудов впроваджує резервне енергоживлення на етапі проєктування - експерт

Ринок новобудов впроваджує резервне енергоживлення на етапі проєктування, але встановлення додаткового обладнання у вже заселених будівлях  - задача керуючих компаній або ОСББ, прокоментувала  агентству "Інтерфакс-Україна" комерційний директор компанії "Інтергал-Буд" Олена Рижова.

"Сьогодні ми спостерігаємо фундаментальну трансформацію ринку - з набранням чинності ДБН В.2.2-5:2023, девелопер зобов’язаний інтегрувати генератори або інші енергонезалежні системи ще на етапі проектування в сховища та споруди подвійного призначення. Простими словами - забудовник тепер не може просто здати бетонну коробку. Він зобов’язаний забезпечити "життєздатність" будинку під час блекаутів та тривог. Це не просто світло в коридорі - це робота систем вентиляції протягом 48 годин. Якщо в проекті немає автономного живлення, здатного забезпечити обмін повітря та насоси каналізації, об’єкт просто не пройде експертизу, а ДІАМ не видасть сертифікат готовності", - повідомила вона.

Цей ДБН набрав чинності восени 2023 року. Наразі, в залежності від стадії реалізації проєкту та моделі управління будинку, встановлення такого обладнання може ініціювати кілька сторін. За словами Рижової, найбільш системний підхід застосовується тоді, коли забудовник ще на етапі проєктування або будівництва впроваджує рішення про резервне електроживлення.

"У такому разі у забудовника одразу прораховують допустимі навантаження, визначають перелік критично важливих систем і закладають технічні рішення з урахуванням норм безпеки, шумових та екологічних вимог", - пояснила вона.

Як правило, генератори, встановлені забудовником, забезпечують роботу ліфтів, насосів водопостачання і каналізації, індивідуальних теплових пунктів або котелень, систем пожежної безпеки та аварійного освітлення. Йдеться не про повну енергонезалежність всіх квартир, а про підтримку базових функцій житлового будинку під час аварійних відключень.

У вже заселених будинках питання встановлення генераторів переходить до управляючих компаній або ОСББ. Такі рішення ухвалюються на зборах співвласників і фінансуються коштом мешканців.

Інколи мешканці вже зданих черг ЖК бачать монтаж енергообладнання у сусідніх новобудовах і очікують від девелопера встановлення аналогічного в їх. Але це, підкреслює Рижова, неможливо з юридичної точки зору, адже після введення будинку в експлуатацію він переходить у спільну сумісну власність власників квартир.  Встановлення генератора в будинку, який вже отримав акт введення в експлуатацію та заселений - це вихід забудовника за межі будівництва і перехід у площину житлового права та експлуатації.

Слід зазначити ще й про фінансовий аспект. У будинках, які тільки будуються, витрати на генератори та монтаж обладнання закладається у собівартість будівництва. В готових будинках на рівні законодавства не передбачено механізму, за яким забудовник після здачі об’єкту може фінансувати будь-які роботи пов’язані з модернізацією будинку чи інженерних систем. Саме тому у будинках, які вже були здані, генератори встановлюються та обслуговуються за кошти мешканців і за участю керуючої компанії/ОСББ.

Рижова зазначила, що встановлення автономних систем електроживлення, зокрема генераторів, у житлових комплексах - це не просто придбання обладнання та підключення його до електромережі, а комплексний інженерний процес.

На початковому етапі обов’язково потрібно розробити технічне рішення, яке включає детальний аналіз існуючих електромереж, визначення допустимих навантажень та переліку критично важливих систем: ліфтів, насосних груп, котелень, аварійного освітлення, систем пожежної безпеки та контролю доступу. Інженери повинні прорахувати необхідну потужність генератора, створити схему підключення та автоматичного перемикання. Також проєктується захист мереж, заземлення, вентиляція, місце встановлення та дотримання норм шуму. Без цього технічного рішення генератор неможливо безпечно інтегрувати у будинок та офіційно ввести його в експлуатацію.

"Саме тому девелопери сьогодні фокусуються на впровадженні автономних систем та генераторів у комплексах, які тільки будуються. В той же час, у вже збудованих комплексах забудовники готові брати на себе проєктування та організацію монтажу, залишаючи оплату обладнання за мешканцями", - підкреслила Рижова.

