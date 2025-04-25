Безпековий критерій став ключовим при виборі житла в новобудові - експерт

При виборі майбутнього житла покупці надають перевагу новобудовам у районах з розвиненою інфраструктурою для укриття, сучасними системами пожежної безпеки та автономними джерелами енергопостачання, повідомила CMO Alliance Novobud Ірина Міхальова.

"За останні три роки критерії вибору житла змінилися. Покупець став більш практичним, вимогливим до якості та адаптованим до реалій війни. Він надає перевагу житлу в безпечних регіонах або районах із розвиненою інфраструктурою для укриття, сучасними системами пожежної безпеки та автономними джерелами енергопостачання", - повідомила Міхальова.

Alliance Novobud реагує на зміни критеріїв вибору житла, у проєктах є місця, відведені під тимчасові укриття з автоматичним відкриттям/закриттям дверей та відеоспостереженням.

"У столичних проєктах пропонуємо місткі й безпечні підземні паркінги, забезпечуємо доступ будинкових комунікацій до автономних джерел енергозабезпечення, пропонуємо продуману квартирографію, яка відповідає різним запитам покупців тощо",- каже Міхальова.

В цілому, за її словами, з 2022 року попит на житло в столиці суттєво змінився. Якщо раніше покупці очікували на цікаві нові проекти у комфорт та комфорт+ класі, широкий вибір концепцій та районів, то зараз вони зосереджені на доступних варіантах, які добудовуються. У фокусі — квартири, що підпадають під програму "єОселя" або доступні на виплат від забудовника.

Натомість ринок передмістя зберігає активність: забудовники запускають нові якісні проекти з широким вибором житла з різними концепціями та наповненням за доступною ціною.

За спостереженням Міхальової, на відтік покупців зі столичного ринку до передмістя впливають декілька факторів. Головним є дефіцит готового чи майже готового житла у популярному нині комфорт-класі у столиці, який поглиблюватиметься. Адже нових стартів майже немає, як і земельних ділянок у перспективних районах міста. Також більш активній зацікавленості покупців сприяє доступніша вартість житла у передмісті та можливість скористатися програмою "єОселя".

Одночасно проєкти у передмісті мають більше якісних пропозицій поблизу зелених зон, з транспортною та побутовою інфраструктурою. На такі проєкти є більше запитів з боку ВПО зі східних і південних регіонів, які віддають перевагу спокійному зеленому передмістю.

"У найближчі рік-два попит у передмісті впевнено зростатиме, а покупців цікавитимуть доступні й порівняно недорогі формати житла", - вважає Міхальова.

Серед трендів експерт також виділила раціональний підхід, коли покупці обирають менший метраж. Тож зріс попит на одно- та двокімнатні квартири, які доступніші за ціною та в обслуговуванні. Водночас залишаються актуальними житлові простори, які можна використовувати для проживання і віддаленої роботи.

При цьому вона підкреслила, що тренд підвищення ціни квадрата продовжиться через ріст цін на складові собівартості новобудов.

"Якщо макроекономічна ситуація зберігатиметься більш-менш стабільною, ймовірно, ціни зростатимуть у межах 5–10% через інфляцію та поступове відновлення будівельної галузі. Також підійматимуть ціну попит з боку переселенців і дефіцит нового житла. У разі зовнішніх/внутрішніх шоків або нестабільності на фінансових ринках можливе збереження поточних цін", - повідомила вона.

Згідно з даними порталу новобудов ЛУН, Alliance Novobud засновано у 2006 році, з 2010 року компанія здала в експлуатацію 37 будинків та паркінгів, у процесі реалізації 9 будинків житлового комплексу Krona Park II у Броварах та проект преміального класу у столиці Montreal House.