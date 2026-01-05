Міська влада закликала киян утриматися від масових заходів на Водохреще

Київська міська державна адміністрація (КМДА) закликала киян утриматися від масових заходів на Водохреще 6 січня, у разі купання – дотримуватися правил безпеки.

"Закликаємо киян утриматися від масових заходів на Водохреще. У разі купання – дотримуватися правил безпеки. Занурюватися слід лише на спеціально підготовлених місцях, неухильно дотримуватися рекомендацій рятувальників та обмежень, які діють в умовах воєнного стану", - йдеться у повідомленні КМДА на офіціальному порталі Києва.

Повідомляється, що для безпеки громадян 6 січня з 8:00 до 17:00 організують чергування рятувальників і медичний супровід на попередньо обстежених локаціях: Голосіївський район – пляж "Галерний"; Деснянський район – пляж "Троєщина"; Дніпровський район – пляжі "Дитячий", "Венеція", "Тельбін", "Веселка", "Райдуга"; Оболонський район – озера Вербне та Йорданське, зона відпочинку "Наталка", пляж "Пуща-Водиця" та на Оболонському острові.