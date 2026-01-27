Президент України Володимир Зеленський вшанув пам’ять жертв Голокосту та зазначив, що це чіткий урок історії, коли ненависть проти одного народу не зупиняється, іншим не можна залишатись байдужими та стояти осторонь.

"Сьогодні світ вшановує памʼять жертв Голокосту – мільйонів безневинно вбитих дітей, жінок і чоловіків. Мільйонів євреїв, яких убили нацисти. На жаль, байдужість інших багато в чому сприяла цій катастрофі. Але все ж таки світ обʼєднався, щоб розбити нацистів і здобути перемогу над цим злом. Саме в цей день, 27 січня 1945 року, були звільнені останні вʼязні Аушвіцу – одного з найстрашніших нацистських концентраційних таборів", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

За словами президента, світ повинен діяти саме так й зараз.

"Щоразу, коли ненависть та війна загрожують народам, потрібне єднання, яке рятує життя. Кожен у світі, хто справді цінує спокій і мир, повинен цінувати їх не тільки для себе, повинен робити все можливе, щоб більше ніколи ненависть не перемогла, щоб кожен, хто її поширює, завжди знав, що неодмінно програє", - наголосив президент.