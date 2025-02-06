Інтерфакс-Україна
Події
20:34 06.02.2025

Єрмак ініціює зустріч із спеціалістами по Голокосту, щоб обговорити сучасні злочини РФ проти людяності

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Єрмак ініціює зустріч із спеціалістами по Голокосту, щоб обговорити сучасні злочини РФ проти людяності

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про намір провести зустріч з представниками США, Ізраїлю та Німеччини, які працюють над збереженням пам’яті жертв Голокосту, щоб обговорити наслідки злочинів проти людяності, які зараз чинить РФ.

"Поспілкувався із колишнім в'язнем Бершадського гетто Романом Шварцманом. Подякував за активну діяльність у збереженні пам’яті про нацистські злочини проти людства. Окремо відзначив нещодавню промову Романа Шварцмана у німецькому Бундестазі", - написав Єрмак в Телеграм у четвер.

Єрмак нагадав, що Шварцман порівняв дії сучасної РФ з нацистськими злочинами та закликав до міжнародної підтримки України.

"Запропонував провести спільну зустріч із представниками США, Ізраїлю, Німеччини, які працюють над збереженням пам’яті жертв Голокосту. Зокрема, щоб обговорити наслідки тих злочинів проти людяності, які рф вчиняє проти українського народу зараз", - повідомив Єрмак.

 

 

Теги: #війна #голокост #рф

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