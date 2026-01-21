Рютте та Навроцький: Головне питання для безпеки Європи - не Гренландія, а Україна

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Польщі Кароль Навроцький заявляють, що головним питанням у сфері безпеки Європи та альянсу є Україна, а не Гренландія, навколо якої створилася напружена ситуація через територіальні претензії США.

Про це вони сказали у середу в рамках панелі "Чи може Європа себе захистити", яка пройшла на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Ризик полягає в тому, що ми зосереджуємося на Гренландії, тому що ми повинні переконатися, що це питання вирішується мирним шляхом, але головне питання зараз не Гренландія. Головне питання - це Україна.., я трохи хвилююся, що ми можемо втратити контроль (щодо ситуації з Україною), зосереджуючись так сильно на цих інших питаннях", - сказав Рютте.

Таку ж думку поділяє і Навроцький. "Я вважаю, що питання України після нападу Російської Федерації є найважливішим не лише для Польщі та східного флангу НАТО, а й для всього вільного світу. І я думаю, що проблема навколо Гренландії не означає, що ми не думаємо про Україну", - сказав він.

Президент Польщі констатував, що Варшава підтримує Україну, як це робить НАТО, ЄС та США. "Ми повинні розглядати цю проблему як головну проблему в Європі сьогодні. І я дуже радий, що ми рухаємося, можливо, повільно, але ми йдемо до довготривалого миру в Україні", - додав Навроцький.

Генсек НАТО нагадав присутнім, що поки триває ця панель у Давосі, російські ракети та російські безпілотники атакують енергетичну інфраструктуру в Україні. "Ми знаємо, що зараз у Києві мінус 20 градусів. Ми знаємо, що Україна може забезпечити лише 60% власної електроенергії. І так, це правда, росіяни втратили у грудні 1 тис людей загиблими, не тяжко пораненими, загиблими на день. Це понад 30 тис за грудень. У 1980-х роках в Афганістані радянська армія втратила 20 тис за 10 років. Зараз вони втрачають 30 тис за один місяць", - повідомив Рютте.

За його словами, росіяни "все ще посилюють атаки". "Це означає, що якщо ми, європейці тут, у НАТО, думаємо, що завдяки 90 млрд євро, які Європейська комісія змогла зібрати разом з країнами, або тому, що мирний процес рухається у правильному напрямку, ми можемо забути про оборону України, не робіть цього. Їм (українцям) потрібна наша підтримка зараз, завтра і післязавтра, і так, чудово, якщо буде мирна угода. Усі над цим працюють. Чудово, що є ці 90 млрд євро, але вони будуть лише у березні, квітні, травні, коли завгодно. Тому мені потрібно, щоб європейські союзники зосереджувалися на цьому (українському) питанні", - наголосив Рютте.

Генсек НАТО ще раз висловив занепокоєння можливою "втратою розуміння" важливості ситуації в Україні. "Мене справді турбує, що через мирний процес і через 90 млрд ми втрачаємо розуміння, і тим часом українці не мають достатньо перехоплювачів, не мають достатньо американського спорядження, особливо того, що їм потрібно, тому що воно більше не доступне в Європі для самозахисту. Тож ця зосередженість на Україні має бути нашим пріоритетом номер один, а потім ми можемо обговорити всі питання, включаючи Гренландію, але Україна має бути на першому місці, тому що вона має вирішальне значення для нашої європейської та американської безпеки", - переконаний Рютте.