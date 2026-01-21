Інтерфакс-Україна
Події
12:33 21.01.2026

Рютте та Навроцький: Головне питання для безпеки Європи - не Гренландія, а Україна

3 хв читати

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Польщі Кароль Навроцький заявляють, що головним питанням у сфері безпеки Європи та альянсу є Україна, а не Гренландія, навколо якої створилася напружена ситуація через територіальні претензії США.

Про це вони сказали у середу в рамках панелі "Чи може Європа себе захистити", яка пройшла на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Ризик полягає в тому, що ми зосереджуємося на Гренландії, тому що ми повинні переконатися, що це питання вирішується мирним шляхом, але головне питання зараз не Гренландія. Головне питання - це Україна.., я трохи хвилююся, що ми можемо втратити контроль (щодо ситуації з Україною), зосереджуючись так сильно на цих інших питаннях", - сказав Рютте.

Таку ж думку поділяє і Навроцький. "Я вважаю, що питання України після нападу Російської Федерації є найважливішим не лише для Польщі та східного флангу НАТО, а й для всього вільного світу. І я думаю, що проблема навколо Гренландії не означає, що ми не думаємо про Україну", - сказав він.

Президент Польщі констатував, що Варшава підтримує Україну, як це робить НАТО, ЄС та США. "Ми повинні розглядати цю проблему як головну проблему в Європі сьогодні. І я дуже радий, що ми рухаємося, можливо, повільно, але ми йдемо до довготривалого миру в Україні", - додав Навроцький.

Генсек НАТО нагадав присутнім, що поки триває ця панель у Давосі, російські ракети та російські безпілотники атакують енергетичну інфраструктуру в Україні. "Ми знаємо, що зараз у Києві мінус 20 градусів. Ми знаємо, що Україна може забезпечити лише 60% власної електроенергії. І так, це правда, росіяни втратили у грудні 1 тис людей загиблими, не тяжко пораненими, загиблими на день. Це понад 30 тис за грудень. У 1980-х роках в Афганістані радянська армія втратила 20 тис за 10 років. Зараз вони втрачають 30 тис за один місяць", - повідомив Рютте.

За його словами, росіяни "все ще посилюють атаки". "Це означає, що якщо ми, європейці тут, у НАТО, думаємо, що завдяки 90 млрд євро, які Європейська комісія змогла зібрати разом з країнами, або тому, що мирний процес рухається у правильному напрямку, ми можемо забути про оборону України, не робіть цього. Їм (українцям) потрібна наша підтримка зараз, завтра і післязавтра, і так, чудово, якщо буде мирна угода. Усі над цим працюють. Чудово, що є ці 90 млрд євро, але вони будуть лише у березні, квітні, травні, коли завгодно. Тому мені потрібно, щоб європейські союзники зосереджувалися на цьому (українському) питанні", - наголосив Рютте.

Генсек НАТО ще раз висловив занепокоєння можливою "втратою розуміння" важливості ситуації в Україні. "Мене справді турбує, що через мирний процес і через 90 млрд ми втрачаємо розуміння, і тим часом українці не мають достатньо перехоплювачів, не мають достатньо американського спорядження, особливо того, що їм потрібно, тому що воно більше не доступне в Європі для самозахисту. Тож ця зосередженість на Україні має бути нашим пріоритетом номер один, а потім ми можемо обговорити всі питання, включаючи Гренландію, але Україна має бути на першому місці, тому що вона має вирішальне значення для нашої європейської та американської безпеки", - переконаний Рютте.

Теги: #рютте #навроцький #гренландія #давос

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:35 21.01.2026
Прем'єр Гренландії розпорядився готуватися до військового вторгнення США

Прем'єр Гренландії розпорядився готуватися до військового вторгнення США

01:57 21.01.2026
Карні заявив у Давосі про необхідність кооперації середніх держав у захисті правил і цінностей від сваволі наддержав

Карні заявив у Давосі про необхідність кооперації середніх держав у захисті правил і цінностей від сваволі наддержав

23:18 20.01.2026
Трамп анонсував розробку плану щодо власності на Гренландію, який втішить НАТО

Трамп анонсував розробку плану щодо власності на Гренландію, який втішить НАТО

19:39 20.01.2026
Заборона швейцарських органів на ввезення "Шахеда" на виставку в Давосі є оманливим захистом – Пінчук

Заборона швейцарських органів на ввезення "Шахеда" на виставку в Давосі є оманливим захистом – Пінчук

13:36 20.01.2026
Зеленський про Гренландію: Я дуже хочу, щоб Америка почула Європу у форматі дипломатії, думаю – так це і станеться

Зеленський про Гренландію: Я дуже хочу, щоб Америка почула Європу у форматі дипломатії, думаю – так це і станеться

13:20 20.01.2026
Президент Єврокомісії в Давосі: Іммобілізація росактивів – це нагадування для РФ та послання для світу – Європа буде з Україною

Президент Єврокомісії в Давосі: Іммобілізація росактивів – це нагадування для РФ та послання для світу – Європа буде з Україною

13:18 20.01.2026
Фонд підтримки енергетики акумулював майже EUR1,7 млрд і планує залучити ще EUR380 млн – директор Секретаріату ЕС

Фонд підтримки енергетики акумулював майже EUR1,7 млрд і планує залучити ще EUR380 млн – директор Секретаріату ЕС

12:18 20.01.2026
Макрон запропонував Трампу провести засідання G7 за участі РФ та України, Рютте підніме українську тему в Давосі

Макрон запропонував Трампу провести засідання G7 за участі РФ та України, Рютте підніме українську тему в Давосі

19:43 19.01.2026
Жителі Гренландії скуповують спорядження та продукти на тлі американської загрози - ЗМІ

Жителі Гренландії скуповують спорядження та продукти на тлі американської загрози - ЗМІ

18:39 19.01.2026
Трамп заявив, що Європа має сфокусуватися на російсько-українській війни, а не на Гренландії

Трамп заявив, що Європа має сфокусуватися на російсько-українській війни, а не на Гренландії

ВАЖЛИВЕ

Підстав для введення надзвичайної ситуації в енергетиці в Харківській області наразі немає – Синєгубов

На допомогу Києву прийшли ремонтники з кількох областей, а уряд шукає можливість вивільнити для населення додаткову е/е

Водопостачання в Києві відновлено – "Київводоканал"

Карні заявив у Давосі про необхідність кооперації середніх держав у захисті правил і цінностей від сваволі наддержав

Угода про процвітання узгоджена на технічному рівні – віцепрем’єр

ОСТАННЄ

Метеорологиня Ганчук очолить команду 31-ї Української антарктичної експедиції

У разі реорганізації Інституту фізико-органічної хімії науковим співробітникам буде запропонована аналогічна посада в новій структурі - Міносвіти

Підстав для введення надзвичайної ситуації в енергетиці в Харківській області наразі немає – Синєгубов

Понад 114 млн грн повернуто державі у справі про закупівлю вугілля для "Центренерго"

Очільник ГУР МО побував на запорізькому напрямку

ДБР викрило лікарів одеського ТЦК, які видавали фіктивні висновки ВЛК без присутності призовників

На допомогу Києву прийшли ремонтники з кількох областей, а уряд шукає можливість вивільнити для населення додаткову е/е

ДШВ ЗСУ за кілька хвилин уразили два російські "Буки" - "Бук-М2" і "Бук-М3"

Політтехнолог Петров не захотів коментувати пов'язані з ним події і розслідування

Судитимуть посадовця Голосіївської РДА Києва за заволодіння майже 1 млн грн коштів під час капремонту укриття

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА