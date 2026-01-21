Метеорологиня Ганчук очолить команду 31-ї Української антарктичної експедиції

Фото: НАНЦ

Метеорологиня Анжеліка Ганчук очолить команду 31-ї Української антарктичної експедиції, повідомили у Національному антарктичному науковому центрі (НАНЦ).

"Вперше команду річної експедиції на станцію "Академік Вернадський" очолить жінка — метеорологиня Анжеліка Ганчук. Вона стане керівницею 31-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) на 2026-2027 роки. Раніше Анжеліка вже працювала на станції як метеорологиня. У 2022–2023 роках вчена брала участь у 27-й УАЕ. В Антарктиці проводила метеорологічні, океанографічні, гляціологічні, аерологічні та інші дослідження", - йдеться у пресрелізі НАНЦ.

Директор НАНЦ Євген Дикий наголосив, що з 2018 року в українській антарктичній програмі відбувся справжній гендерний прорив. Від негласної майже 20-літньої заборони на участь жінок в експедиціях до першої бейскомандерки. Загалом же з 2018-го й дотепер в річних експедиціях працювали 13 полярниць, а в сезонних — 11.