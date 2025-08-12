Україна та Мексика підписали меморандум щодо наукової співпраці в Антарктиці – НАНЦ

Фото: https://www.facebook.com/

Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ) та Мексиканське агентство антарктичних досліджень (AMEA) у понеділок, 11 серпня, підписали в Мехіко меморандум щодо наукової співпраці в Антарктиці, що передбачає проведення спільних українсько-мексиканських досліджень на борту криголама "Ноосфера" та на станції "Академік Вернадський" повідомили у НАНЦ.

Очільник НАНЦ Євген Дикий наголосив, що стратегічно важливо вивчати екосистему Антарктиди в умовах зміни клімату, а також залучати до цього більше країн.

"Антарктида — це унікальна загальносвітова лабораторія, де науковці з будь-якої країни можуть поза національними кордонами разом робити глобальну науку та вивчати процеси, які стосуються не лише Антарктиди, а й усієї планети... Для нас велика честь і задоволення стати мостом до Антарктики для тих країн, які лише починають свій шлях туди, і ми чекаємо на наших мексиканських колег на станції "Вернадський" і на борту "Ноосфери"", — зазначив він.

Президент AMEA Патрісія Вальдеспіно наголосила, що для Мексики співпраця з Україною є "щасливою нагодою".

"Це щаслива нагода, що Національний автономний університет Мексики (UNAM), зокрема Інститут морських наук та лімнології (ICMyL), Національна школа наук про Землю, а завтра — і Факультет природничих наук, залучаються до старту цього проєкту, його успішної реалізації та обміну інформацією з мексиканцями. Ми прагнемо брати активну участь в прийнятті рішень, що покращують наші стосунки з планетою через науку, технології та сталий розвиток", — зазначила вона.

Зазначається, що для України, крім наукового інтересу, велике значення має "антарктична дипломатія", що стає дедалі важливішим інструментом "м’якої сили" та посилює позиції нашої держави у країнах Глобального Півдня, зокрема, через розширення двосторонньої співпраці з країнами Латинської Америки.