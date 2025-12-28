Рютте: Трамп може змусити Путіна укласти мир, гарантії безпеки для України – ключове питання переговорів

Дональд Трамп єдиний, хто може змусити Володимира Путіна укласти мир у війні в Україні, а гарантії безпеки для Києва залишаються ключовим елементом будь-якої мирної угоди, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

"На переговорах головне питання – гарантії безпеки. Які гарантії ми взагалі можемо надати Україні? Це ключовий момент. Ми повинні забезпечити, щоб Україну ніколи більше не атакували після припинення вогню або мирної угоди. Сподіваймося на найкраще. Сподіваймося, що ми досягнемо цієї мети. І це означає, що Путін має зрозуміти: повторна атака для нього буде катастрофою", — сказав Рютте.

Він також підкреслив роль Трампа у процесі мирних переговорів: "Він хоче завершити війну в Україні. Він єдиний, хто зміг посадити Путіна за стіл переговорів і єдиний, хто зрештою може змусити його укласти мир. За це я йому дуже поважаю. Він повністю розуміє загрозу з боку Росії. І, звісно, він хоче завершити цю війну. А це означає, що мають бути компроміси. Це завжди так у мирних угодах. І він цілком погоджується з тим, що ми як частина мирної угоди потребуємо цих гарантій безпеки", — зазначив генеральний секретар НАТО.

Джерело: https://m.bild.de/news/ausland/nato-chef-rutte-zu-putins-rueckschlaegen-und-deutschlands-neuer-rolle-694322a6fb8d4ad5bd9f7bb8?t_ref=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2F