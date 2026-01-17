Інтерфакс-Україна
Події
23:40 17.01.2026

Кількість постраждалих від удару КАБами по передмістю Сум зросла до чотирьох - МВА

1 хв читати

Вже четверо постраждалих цивільних зафіксовано після ворожої атаки КАБами по передмістю Сум, повідомив начальник МВА Сергій Кривошеєнко у Телеграм-каналі.

"На місці екстрена медична служба надала допомогу: всього чотири постраждалих. Госпіталізовано до стаціонару 7-річного хлопчика та 76- річну жінку. Двоє жінок: 66-ти та 77- ми років отримали медичну допомогу та відмовились від госпіталізації", - написав Кривошеєнко у Телеграмі.

За інформацією МВА жоден мешканець з будинків, які потрапили під удар, наразі не потребує перевезення для ночівлі в інше місце. Орієнтовно пошкоджено 15 домогосподарств. Є пошкодження стін у двох будівлях, у решті будинків - вибиті вікна. Пошкоджені комунікаційні мережі. Певна кількість абонентів - без газу та електропостачання.

Джерело: https://t.me/serhii_kryvosheienko/944

Теги: #постраждалі #атаки #суми

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:22 17.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 117 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 117 ворожих атак - Генштаб

22:02 17.01.2026
Двоє людей постраждали внаслідок ворожих ударів по Сумській громаді

Двоє людей постраждали внаслідок ворожих ударів по Сумській громаді

20:36 17.01.2026
Росія планує удари по підстанціях, які живлять українські АЕС – Сибіга

Росія планує удари по підстанціях, які живлять українські АЕС – Сибіга

18:16 17.01.2026
Одна людина загинула, 7 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області

Одна людина загинула, 7 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області

17:47 17.01.2026
До трьох зросла кількість постраждалих у Харкові – ОВА

До трьох зросла кількість постраждалих у Харкові – ОВА

23:03 16.01.2026
Росія свідомо використовує холод як елемент своїх атак, це геноцидний воєнний злочин - Сибіга

Росія свідомо використовує холод як елемент своїх атак, це геноцидний воєнний злочин - Сибіга

20:23 16.01.2026
Одна людина загинула, дві постраждали внаслідок ДТП за участю 6 автівок у Харкові

Одна людина загинула, дві постраждали внаслідок ДТП за участю 6 автівок у Харкові

18:55 16.01.2026
Кількість постраждалих на Нікопольщині через ворожі обстріли зросла до семи людей – Дніпропетровська ОВА

Кількість постраждалих на Нікопольщині через ворожі обстріли зросла до семи людей – Дніпропетровська ОВА

07:49 16.01.2026
ОВА: Двоє людей постраждали внаслідок обстрілів у Дніпропетровській області

ОВА: Двоє людей постраждали внаслідок обстрілів у Дніпропетровській області

04:18 16.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 161 ворожу атаку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 161 ворожу атаку - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Трамп запроваджує мита проти країн, незгодних із планами анексії Гренландії, – ЗМІ

Зеленський ввів санкції проти Паралімпійського комітету РФ, Федерації комп'ютерного спорту Росії та трьох фізичних осіб

ГУР МО: Росія розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС України

Зеленський повідомив про ухвалені рішення для збільшення імпорту електроенергії

Зеленський: Головне завдання для української делегації – дати реальну інформацію про наслідки російських ударів

ОСТАННЄ

Введення мит підірве трансатлантичні відносини – фон дер Ляєн

Ворог просунувся у поблизу Свято-Покровського і Федорівки - DeepState

Європейська Рада, Франція й Швеція відреагували на заяву Трампа про мито як покарання за солідарність з Гренландією

Одна людина померла від поранень отриманих внаслідок атаки російського дрона у Херсонській області

Правила комендантської години в Києві змінено

Росіяни вдруге за день атакували критичну інфраструктуру Харкова – мер

Дві людини постраждали в Сумах через атаку російського БпЛА

Кулеба: У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи з повернення тепла до 102 житлових будинків

Російський БпЛА поцілив у нежитлову будівлю в Харкові, даних щодо постраждалих немає

Трамп запроваджує мита проти країн, незгодних із планами анексії Гренландії, – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА