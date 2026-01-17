Кількість постраждалих від удару КАБами по передмістю Сум зросла до чотирьох - МВА

Вже четверо постраждалих цивільних зафіксовано після ворожої атаки КАБами по передмістю Сум, повідомив начальник МВА Сергій Кривошеєнко у Телеграм-каналі.

"На місці екстрена медична служба надала допомогу: всього чотири постраждалих. Госпіталізовано до стаціонару 7-річного хлопчика та 76- річну жінку. Двоє жінок: 66-ти та 77- ми років отримали медичну допомогу та відмовились від госпіталізації", - написав Кривошеєнко у Телеграмі.

За інформацією МВА жоден мешканець з будинків, які потрапили під удар, наразі не потребує перевезення для ночівлі в інше місце. Орієнтовно пошкоджено 15 домогосподарств. Є пошкодження стін у двох будівлях, у решті будинків - вибиті вікна. Пошкоджені комунікаційні мережі. Певна кількість абонентів - без газу та електропостачання.

Джерело: https://t.me/serhii_kryvosheienko/944