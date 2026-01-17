Інтерфакс-Україна
18:50 17.01.2026

Трамп запроваджує мита проти країн, незгодних із планами анексії Гренландії, – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження з 1 лютого 10% мит проти Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії, повідомляє Clash Report.

"Починаючи з 1 лютого 2026 року, всі вищезазначені країни (Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія) будуть обкладатися 10% митом на всі товари, що відправляються до Сполучених Штатів Америки. 1 червня 2026 року мито буде збільшено до 25%", - написав він у соцмережі Truth Social.

Трамп зазначив, що ці країни напряму заперечують намаганням США заволодіти Гренландією.

 

