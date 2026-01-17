Інтерфакс-Україна
Події
15:42 17.01.2026

Зеленський повідомив про ухвалені рішення для збільшення імпорту електроенергії

2 хв читати
Зеленський повідомив про ухвалені рішення для збільшення імпорту електроенергії
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з надзвичайної ситуації в енергетиці після російських ударів та повідомив про "вже ухвалені політичні та юридичні" рішення для збільшення імпорту електроенергії.

"Сьогодні провів уже детальний селектор по всіх питаннях надзвичайної ситуації в енергетиці після російських ударів. Багато завдань, і надзвичайно складно після цієї ночі та влучань "шахедів" на Київщині. Буча, Гостомель, Ірпінь –тривають роботи. Також в Одесі – ліквідовуються наслідки ударів. Харків – складно з електрикою для більш ніж 400 тисяч людей, теж наслідок ударів. Усі ремонтні бригади, усі необхідні сили, все задіяно. Дякую кожному й кожній, хто працює для відновлення, для людей, для свого міста, своєї громади. Важливо, що всі політичні та юридичні рішення вже ухвалені для збільшення імпорту електрики, треба невідкладно реалізувати їх. Це стосується всіх – і державних компаній, і приватних компаній: я доручив урядовцям оперативно з цим розібратись", - зазначив президент.

Зеленський повідомив про домовленості з іноземними партнерами по ввезенню генераторів та іншого енергетичного обладнання.

"Дякую кожному партнеру, які зараз готові допомагати Україні з обладнанням. Є домовленості по ввезенню генераторів, іншого обладнання. Максимально прискорюємо всі рішення. Окремо – по Києву. Урядові структури всі залучені, Міністерство внутрішніх справ розгорнуло додаткові пункти підтримки. Є також рішення по всьому, що може бути необхідним, включно з гарячим харчуванням для людей: треба бути значно активніше в реалізації. Міністерство енергетики України, Міністерство розвитку, інші повинні все перевірити щодо ситуації з опаленням у будинках: значна кількість будинків у Києві досі без тепла", - зауважив Зеленський.

Теги: #імпорт #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:26 16.01.2026
Феросплавні заводи у 2025р наростили експорт майже на чверть, імпорт впав більш ніж наполовину

Феросплавні заводи у 2025р наростили експорт майже на чверть, імпорт впав більш ніж наполовину

19:15 16.01.2026
Україна у 2025р скоротила експорт сталевих напівфабрикатів більш ніж на чверть та значно наростила їх імпорт

Україна у 2025р скоротила експорт сталевих напівфабрикатів більш ніж на чверть та значно наростила їх імпорт

10:51 16.01.2026
Шмигаль у Раді звернувся до бізнесу з проханням вимкнути зайве освітлення та зовнішню рекламу для економії електроенергії

Шмигаль у Раді звернувся до бізнесу з проханням вимкнути зайве освітлення та зовнішню рекламу для економії електроенергії

15:29 15.01.2026
Уряд України повинен сьогодні забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії - Зеленський

Уряд України повинен сьогодні забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії - Зеленський

13:50 13.01.2026
Свириденко до громадян: просимо поставитися з розумінням і подбати про ощадливе використання електроенергії

Свириденко до громадян: просимо поставитися з розумінням і подбати про ощадливе використання електроенергії

13:19 13.01.2026
Кличко: у Києві без опалення близько 500 багатоповерхівок, енергодефіцит зріс після нічної атаки

Кличко: у Києві без опалення близько 500 багатоповерхівок, енергодефіцит зріс після нічної атаки

22:47 11.01.2026
ДСНС встановила 5 генераторів для аварійного електроживлення житлових будинків у Києві

ДСНС встановила 5 генераторів для аварійного електроживлення житлових будинків у Києві

12:47 10.01.2026
Енергопостачання в Києві відновлюється після ліквідації проблеми на одній з ланок енергосистеми – КМВА

Енергопостачання в Києві відновлюється після ліквідації проблеми на одній з ланок енергосистеми – КМВА

08:11 09.01.2026
У Києві на Лівому березі застосовано екстрені відключення електроенергії – ДТЕК

У Києві на Лівому березі застосовано екстрені відключення електроенергії – ДТЕК

22:04 08.01.2026
На Київщині працюють 433 одиниці спецтехніки, без світла залишаються понад 142 тис. споживачів — ОВА

На Київщині працюють 433 одиниці спецтехніки, без світла залишаються понад 142 тис. споживачів — ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Головне завдання для української делегації – дати реальну інформацію про наслідки російських ударів

Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, доручив розібратися щодо будинків без опалення в Києві та збільшити обсяг імпорту електрики

РФ вдарила по підприємствах "Нафтогазу", вночі - по обладнанню з видобутку газу

ППО знищила 96 зі 115 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

ОСТАННЄ

Об'єкт критичної інфраструктури у Харкові значно пошкоджений через ворожий обстріл – мер

Зеленський: Головне завдання для української делегації – дати реальну інформацію про наслідки російських ударів

Петиція щодо забезпечення безперебійного електропостачання у школах Києва не набрала необхідних голосів

Одна людина постраждала від ворожого удару по Харкову

Генштаб повідомив про ураження засобів ППО та складу БпЛА противника

Ворог бʼє по обʼєкту критичної інфраструктури – мер Харкова

В ГУРі показали президенту Чехії бойові можливості та інноваційний потенціал

Два данські винищувачі F-35 та французький літак-заправник провели навчання на південному сході Гренландії

На Львівщині сталася ДТП із рейсовим автобусом "Відень — Київ", постраждали дев'ять людей

Свириденко та очільник "Нафтогазу" обговорили питання забезпечення газом, особливо у прифронтових регіонах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА