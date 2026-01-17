Зеленський повідомив про ухвалені рішення для збільшення імпорту електроенергії

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з надзвичайної ситуації в енергетиці після російських ударів та повідомив про "вже ухвалені політичні та юридичні" рішення для збільшення імпорту електроенергії.

"Сьогодні провів уже детальний селектор по всіх питаннях надзвичайної ситуації в енергетиці після російських ударів. Багато завдань, і надзвичайно складно після цієї ночі та влучань "шахедів" на Київщині. Буча, Гостомель, Ірпінь –тривають роботи. Також в Одесі – ліквідовуються наслідки ударів. Харків – складно з електрикою для більш ніж 400 тисяч людей, теж наслідок ударів. Усі ремонтні бригади, усі необхідні сили, все задіяно. Дякую кожному й кожній, хто працює для відновлення, для людей, для свого міста, своєї громади. Важливо, що всі політичні та юридичні рішення вже ухвалені для збільшення імпорту електрики, треба невідкладно реалізувати їх. Це стосується всіх – і державних компаній, і приватних компаній: я доручив урядовцям оперативно з цим розібратись", - зазначив президент.

Зеленський повідомив про домовленості з іноземними партнерами по ввезенню генераторів та іншого енергетичного обладнання.

"Дякую кожному партнеру, які зараз готові допомагати Україні з обладнанням. Є домовленості по ввезенню генераторів, іншого обладнання. Максимально прискорюємо всі рішення. Окремо – по Києву. Урядові структури всі залучені, Міністерство внутрішніх справ розгорнуло додаткові пункти підтримки. Є також рішення по всьому, що може бути необхідним, включно з гарячим харчуванням для людей: треба бути значно активніше в реалізації. Міністерство енергетики України, Міністерство розвитку, інші повинні все перевірити щодо ситуації з опаленням у будинках: значна кількість будинків у Києві досі без тепла", - зауважив Зеленський.